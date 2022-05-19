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Başkan Güven'den 19 Mayıs Kutlaması

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih GÜVEN 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkan Güven'den 19 Mayıs Kutlaması

Başkan Güven'den 19 Mayıs Kutlaması

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih GÜVEN 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:57
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103 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk toplumunun bağımsızlık mücadelesi için başlattığı hareket hala tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Afşin'de 19 Mayıs etkinliklerine katılan Başkan GÜVEN, bu tarihi günün hem hafızamızdaki yerine, hem de gençliğin bizlere umut olabilmesine dikkat çekti.

Başkan GÜVEN şu sözlerini dile getirdi:

"103 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da hepimizin bildiği gibi ulusal mücadelemizin ilk kıvılcımı yakıldı. Kurtuluş Savaş'ında verilen çetin mücadelenin izleri bugün hala sürüyor. Bizler tarihi hafızayı iyi kucaklayan, saygı ve minnet borcuna iyi sahip çıkan bir milletiz. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde verilen emekleri bizden sonraki nesillerin de hatırlayacağına, koruyacağına inanıyoruz."

Başkan GÜVEN, Türk gençliğine yönelik olarak şunları ekledi: "Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine güvenle, umutla hitap ederken doğru bir noktaya parmak bastığını, gençlerimiz bize göstermiş oldu. Gençlik, aklı, dinamizmi, yaratıcılığı ve en önemlisi de duyarlılığıyla; bizi ileriye taşıyacak olan enerjiyi, bilgiyi ve çabayı çok güzel temsil ediyor. Gençlerimizle gurur duyoruz. 19 Mayıs'ta Atatürk'ü saygı ve minnetle anarken, onun ümidini boşa çıkarmayan gençlerimizin de Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

Son Güncelleme: 19.05.2022 17:16
Anahtar Kelimeler:
Başkan Güvenden 19 Mayıs Kutlaması
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