Başkan Mahçiçek, ‘Berat Kandili, yaralarımızın sarılmasına vesile olsun’

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 23 Ocak’ta başlayan ‘üç aylar’ın ikincisi olan Şaban ayının 15’inci gecesine denk gelen Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandili’nin, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geldiğini aktaran Başkan Mahçiçek, Berat Kandili’ni, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle buruk bir şekilde idrak ettiklerini söyledi.

Berat gecesini af ve mağfiret gecesi olarak idrak etmek gerektiğini vurgulayan Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı, “Asrın felaketi olarak nitelenen ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde, millet olarak tek yürek olduk. Birçok canımızı kaybettiğimiz elim hadiseyle kalbimiz buruk, gönlümüz kırık bir şekilde Berat Kandili’ne kavuşmanın şükrü içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz zaman, kalbimizin en derin yerinden Rahman’a doğru bir yol açma zamanıdır. Rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerif’in habercisi olan yeni bir Berat Kandili’nibol bol af dileyerek ve geçirdiğimiz bu zor günlerin bir an önce felaha ermesi için dua ederek değerlendirmeliyiz. Bu gece hep birlikte “Allah’ım kalplerimizi yumuşat ve birbirimizi anlamamız için rahmetini tecelli ettir! Bize huzur ver, ülfet ver! Deprem felaketinin yaralarını sarmayı, depremzede kardeşlerimizin feraha ermesini nasip eyle. Evini, yuvasını kaybeden mağdur ve muhtaç insanlarımıza yardım et. Bize merhamet duygusu ver! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin” diye dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle,deprem felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hakk’dan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Berat Kandili’nin, başta Kahramanmaraş’ımız olmak üzere ülkemiz ve İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna, depremzede kardeşlerimizin yaralarının sarılmasınave milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’dan niyaz ediyorum” dedi.