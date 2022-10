Başkan Mahçiçek, Chp İle İyi Parti’nin İl Ve İlçe Teşkilatlarına Expo 2023’ü Anlattı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 tanıtımları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ve İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel öncülüğündeki CHP ve İYİ Parti’nin il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen kahvaltı programı katılım oldukça yoğun olurken, Başkan Mahçiçek önce sunum, sonrasında ise alan gezisiyle projeleri ve hedeflerini anlattı.

“Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz”

CHP ve İYİ Parti teşkilatlarına EXPO 2023’ü yerinde göstermek ve anlatmak istediklerini dile getiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, parti ayrımı yapmaksızın tam Kahramanmaraş’ın EXPO 2023’e destek vermesi gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş’ın her anlamda zengin bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Mahçiçek, “İstedik ki Kahramanmaraş’a yaptığımız bu önemli projeyi sizlere yerinde gösterelim. Dışarıdan konuşuyoruz ama yerinde görürsek daha iyi fikir alışverişinde bulunuruz. İşin doğrusu beraber çalıştığımız arkadaşlarda bizi tanır, parti ayrımı yoktur. Belediye Meclisi’nde beraber çalıştığımız arkadaşları da siz şu partidensiniz, biz bu partideniz diye hiç kimseyi dışlamadık. Bu ülkenin güzel olduğunu biliyorum. Bu ülkenin insanları da iyi insanlar. Hiçbirimizin farkı yoktur. Kahramanmaraş da güzel bir memleket. Doğasıyla, kültürüyle, edebiyatıyla ve mükemmel sanayisiyle güzel bir memleket. Ama Kahramanmaraş’ın Akdeniz’de olduğunu bile kaç milyon kişi biliyor derseniz, nüfusumuzun 1 milyonu bile bilmiyordur. Size birkaç tane örnek vereyim: Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki dokumanın yüzde 17’sini üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki çelik eşyanın yüzde 64’ünü üretir. Kahramanmaraş’ımız Türkiye’deki enerjinin yüzde 12’sini üretir. Ama eksik olan bir şeyimiz var; tanıtım. Kahramanmaraş’ımızı yaşanabilir kentler içerisinde en ön sıralara taşıyacağız, bunda kararlıyız! Artık kaldırım belediyeciliği yok, bitti o. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacağız. Buna kararlıyız inşallah. Bu EXPO projesine 2018 yılında başvurduk, 2018’ini Eylül ayında 62 ülkenin oy birliğiyle aldık. ‘Biz bunu yaparız, hem de en iyisini yaparız’ dedik” dedi.

“Tanıtım sorununu EXPO 2023’ü başarıyla yaparak çözeceğiz”

EXPO 2023 Alanı’ndaki projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Geçmiş dönemlerde yapılan EXPO’lardaki eksikliklerin üzerine çalışarak EXPO 2023’de eksikliklerin olmamasına özen gösteriyoruz. Çünkü buraya harcadığınız kaynak sonuç itibariyle ülkemizin kaynağı. Ülke kaynaklarının da israf edilmemesi, kısa bir süre için kullanılmaması gerekiyor. Başka bir ifadeyle projenin sürekliliğinin sağlanması lazım. Bunun için de EXPO 2023’e çok farklı projeler yerleştirdik. Söz gelimi bir Uğur Böceği ve Kelebek Bahçemiz var ki her sene yüz binlerce insanın ziyaret edip görebileceği bir alan. Aslında Kahramanmaraş’ın ihtiyacı da bu. Her şeyimiz var ama eksiğimiz tanıtım. Tanıtım sorununu da EXPO 2023 ile aşacağız. Alanımıza 250 tane hobi evi yaptık, sürekli kullanılıyor. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir havuz yaptık, üstünde kayıklarla gezinti yapılabilecek. Her yıl çok ciddi ilgi olacak. Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılabileceği Arasta Çarşısı yaptık. Büyük bir Nikah Sarayı var, bunların yanında Ticaret ve Sanayi Odamız başlayacak, Türkiye’nin en önemli Kongre Merkezi’ni kazandıracağız. İnşallah her yıl Kahramanmaraş’ımızı en az bir milyon kişinin ziyaret etmesini sağlamış olacağız. Aksi halde Kahramanmaraş’ın her şeyi var diyoruz ama maalesef ziyaretçi ve tanıtım bakımından çok eksiğiz. Bu sorunu da uluslararası bir projeyi başarıyla yaparak çözeceğiz.”

“Onikişubat’ta başarılı bir belediye başkanımız var”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ise Başkan Mahçiçek’in başarılı bir belediye başkanı olduğunu dile getirerek, EXPO 2023’e destek vereceklerini kaydetti. Şengül, “Onikişubat ilçesinde ikamet etmekten de gurur duyuyorum çünkü başarılı bir belediye başkanımız var. Sadece başarılı değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ta gördüğüm, tanıdığım en nezaketli siyasetçilerden birisidir. Gerçekten Hanefi beyefendinin siyasi tecrübesinden gerek milletvekilliği gerekse belediye başkanlığıyla Kahramanmaraş ziyadesiyle faydalanmıştır. Bundan sonra da görev alacağı her alanda fayda sağlayacağına inanıyorum. Siyaset bir yana ortak sevdamız olan Kahramanmaraş’ımız ve Türkiye’miz bir yana. X bir partiden de olsa siyasi bir nezaket göstererek Millet İttifakı bileşenlerine EXPO 2023 Alanı’nı tanıtması, görüş alışverişi yapması benim için çok kıymetli. Sevdamız Türkiye ve Kahramanmaraş olunca davet edilen platformda olmaktan hiçbir şekilde itirazımız olmaz, her yerde buluşuruz. Amacımız eleştirmek değil, eksine gördüğümüz eksikliklere dikkat çekmek. Dondurmasıyla, biberiyle, çelik eşya sektörüyle iyi tanıtılmış bir Kahramanmaraş bizim zenginliğimizdir. Burada yaşayan her insana da bir şekilde yansıması olur” ifadelerini kullandı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

EXPO 2023’ü kente kazandırdığı için teşkilatı adına teşekkürlerini sunan İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel ise, “Şehrimizin eksiklerinden bir tanesi açık alışveriş merkeziydi. Yine kongre merkezi ve yanında bir otel ile şehrimizdeki insanların toplanabileceği alan eksikliği vardı. Eskiden fuar alanında panayır vardı, fuara dönüşünce bütün özelliğini kaybetmişti. Şimdi inşallah EXPO 2023’de o alan yeniden canlanır ve insanların bir araya gelebileceği, herkesin rahatlıkla eğlenebileceği alan inşa edilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizleri de teşkilatımızla kahvaltıda bir araya getirdiği için kıymetli Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e de en içten şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, alan gezisiyle de misafirlerine EXPO 2023’e ilişkin yerinde bilgiler verdi.

Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.