Başkan Mahçiçek, Kyk Kız Öğrenci Yurdu’nda Gençlerle Bir Araya Geldi, Doğum Günü Kutladı

Onikişubat Belediyesi’nin başlattığı Eğitim Semineri, bu kez KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirildi.

Mevlid Kandili dolayısıyla günün anlam ve önemini yansıtan içeriklerle üniversiteli gençler bilgilendirilirken, ilk olarak kürsüye Onikişubat Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden Uzman Psikolojik Danışman Derya Kurtoğlu çıktı. Kurtoğlu, öğrenme süreci ve aile hayatının korunması ile güçlendirilmesine ilişkin sunum eşliğinde gençlere bilgiler verdi.

Kurtoğlu’nun konuşmasının ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek gençlere seslendi. Çocukluk ve eğitim hayatındaki zorluklardan, siyasi kariyerine kadar hayatı hakkında öğrencilere bilgiler veren Başkan Mahçiçek, tecrübelerini aktararak, birbirinden önemli uyarılarda bulundu. Başkan Mahçiçek, program sonunda doğum günleri olduğu öğrenilen Zeynep Çıra ve İsminur Kahya'ya pastayla sürpriz yaptı.

“EN AZ 50 ÜLKEDEN GELEN İNSANLAR KAHRAMANMARAŞ’I GÖRECEK”

Konuşmasına gençlerin Mevlid Kandili’ni tebrik ederek başlayan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’a en az 50 ülkeden insanın geleceğini anlattı. Başkan Hanefi Mahçiçek, “Gençler EXPO 2023 projemiz gerçekten çok güzel bir proje, inşallah sizler daha güzellerini yapacaksınız. EXPO, uluslararası bir organizasyondur. Düzenlendiği şehrin, ülkenin değerlerini, kültürlerini, zenginliklerini ortaya çıkartmak için yapılır EXPO’lar. Biliyorsunuz uluslararası organizasyonlar daha çok sportif faaliyetlerden oluşmakta. Bu kabil EXPO’lar ise yeni konseptlerdir. Bu kabil projelerde en önemli şey, sürdürülebilirliğini sağlamak. EXPO, 6 ay 15 gün sürecek, eğer sadece bu süre için yapmışsanız harcadığınız paraya yazık olur ama sürekliliğini ve devamlı kullanılabilirliğini sağlayabilirseniz o zaman çok büyük değer üretirsiniz. Bu projeye İnşallah en az 50 ülkeden gelen insanlar Kahramanmaraş’ı görecek. O ülkelerin burada milli günlerini kutlamalarını sağlayacağız. Türkiye içinden iller katılacak, özel günlerini burada kutlayacağız. Yabancı ve Türk iş adamlarını Kahramanmaraşlı iş adamlarıyla buluşturacağız, onlar birlikte ortak yatırımlar yapacak. Bu da ekonomiye can suyu demek, istihdam demek. İşte bu açıdan tanıtım çok önemli” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ’IN TANITIM EKSİKLİĞİNİ ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR”

Sözlerinin devamında Kahramanmaraş’ın tanıtım eksikliğine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, “Bu projeye neden ihtiyaç duyduk? Bakın Kahramanmaraş’ın her şeyi var diyoruz, çok mükemmel bir tabiatı var, edebiyatın da başkenti. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’nın da başladığı şehirdir, yani bir istiklal şehridir. Kahramanmaraş’ın sanayisi de var. 500’ün fabrika var şehrimizde. Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, dokumanın yüzde 17’sini, enerjinin yüzde 12’sini de Kahramanmaraş üretir. Türkiye ölçeğinde çok ciddi üretimleri var Kahramanmaraş’ın ama kim bilir Kahramanmaraş’ı, kimse bilmez. Akdeniz Bölgesinde olduğunu bile bu ülkenin yüzde 99’u bilmez. Öyleyse bütün bu zenginliklere sahibiz ama önemli bir eksiğimiz var. O da tanıtım eksikliği. Biliyor musunuz Onikişubat Belediyesi, Türkiye’de bu organizasyonu alan ikinci belediye oldu, hem bir ilçe belediyesi olarak aldık. Gaziantep alamadı, İzmir alamadı. Biz bir buçuk sene lobi faaliyetleri yaptık, böylesine uluslararası çalışmaları almak hiç de kolay değil. 2018 yılında müracaat ettik, biz bu EXPO’yu yaparız dedik. İtalya’da yapılan toplantıda 62 ülkenin oy birliğiyle şehrimize kazandırdık. Bir tane bile ülke karşı çıkmadı” ifadelerini kullandı.

“BU PROJENİN SONUCUNDA KAHRAMANMARAŞ DÜNYACA ÜNLÜ BİR KENT OLACAK”

EXPO 2023’ün ardından Kahramanmaraş’ın dünyaca tanınan bir şehir olacağını dile getiren Başkan Mahçiçek, “İşte şehrimize dair insanlarımızın kafasındaki bu tür kötü algıları ortadan kaldıracak ve şehrimizi tanıtacak proje bu. Türkiye’yi ve uluslararası birçok katılımcıyı Kahramanmaraş’a taşıyacak proje bu. Kahramanmaraş’ın uluslararası ölçekteki marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak proje bu. Bu projenin sonucunda Kahramanmaraş dünyaca ünlü bir kent olacak. Nereden baksanız 40-50 ülke gelecek Kahramanmaraş’a hem de 6 ay. Sonraki süreçte de bu alanı görmek için her sene en az 1 milyon insan gelecek. Bunu nasıl başaracağız? EXPO alanımızın içerisine eklediğimiz projelerle. EXPO’nun içerisinde insanları her zaman buraya getirecek projeler var. Mesela, Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi var. Türkiye’de Kelebek Bahçesi bir tek Konya’da var, bir senede 400 bin kişi gelmiş. Bize de 300 bin kişi gelsin. Biz de hem uğur böceği hem de kelebek var, ikisi bir arada. Keza açık AVM var, Türkiye’deki konsept artık kapalı değil. Pandemiden sonra kapalı AVM’lerin eski itibarı kalmadı ama açık AVM’ler daha kıymetli. Devasa 70 bin metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var, yüzme havuzu değil ama. İçerisinde su bisikletleriyle eğlenilebilecek Avrupa’nın en büyüğü kristal lagün var projemizde. İçi de masmavi olacak, birinci sınıf. Arıtmasını da uluslararası bir firma ile anlaştık, bizim arıtma sistemlerinden de çok daha ucuz. Senin 365 günü masmavi kalacak. Her iki tarafında da MADO lokanta ve kafe yapıyor. Nikâh Sarayı’mız var, Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı var. Bunların tamamını 2023 Nisan ayına kadar tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“ALANINIZIN EN İYİ OLABİLMEK İÇİN ÇALIŞMALISINIZ”

Öğrencilere hayatından kesitler anlatarak uyarılarda bulunan Başkan Mahçiçek, Selçuk Bayraktar’ı örnek göstererek, “Genciyle yaşlısıyla çok çalışmalıyız. Eğer doğru şekilde çalışır, kendimizi geliştirirsek bu ülkeyi üst liglere taşırız inşallah. Bakın bu ülkenin bir genci çıktı, İHA’ları, SİHA’ları yaptı. O SİHA ve İHA’ların parçalarını bile parasıyla bize vermiyorlardı. Şimdi İnsansız Savaş Uçağı da yapıyor. Bu delikanlılarımızın çalışmalarıyla Türkiye, savunma anlamında çok daha iyi noktalara gelecek. İşte o delikanlı bugün mazlum milletlere bir umut oldu. Bakın bizim SİHA’larımız, İHA’larımız; Libya’yı işgalden kurtardı, Azerbaycan’da 30 yıldır Ermenistan işgalindeki toprakları da kurtardı. Güneyimizde bir terör devleti kurmaya çalışıyorlardı, İHA ve SİHA’lar şimdi onlara nefes aldırmıyor. O medeni denilen, ittifak içerisinde olduğumuz ülkeler hala oraya binlerce tır teröristlere silah taşıyor. Demek ki bu ülke ürettiği zaman dünyadaki zulümleri engelliyor. Artık bu ülkenin yeni nesli olarak, bu tür çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Yaptığınız işi severek yapacaksınız, aidiyet duyacaksınız. Alanınızın en iyi olabilmek için çalışmalısınız. Bu imkanlarınız var gençler. Yeter ki çalışın, düzenli çalışın, her gün çalışın. Eğer böyle çalışırsanız başarı kendiliğinden oluşur. Bu ülkenin alanında iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var” dedi.

Başkan Mahçiçek sözlerinin devamında ise telefon kullanımı, aile ilişkilerinin korunması, gündemin takip edilmesi ve düzenli çalışmaya dair birbirinden önemli uyarılarda bulundu.

Program sonunda gençlere Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi ve çeşitli kitaplar ile gül dağıltıldı.