Başkan Mahçiçek, Öğrencilerle Buluştu

Son yıllarda tüm dünyanın ilgisini çeken uluslararası etkinliklerden biri olan EXPO’yu, büyük bir başarı hikâyesi yazarak 2023 yılında Kahramanmaraş ve Onikişubat’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, projenin tanıtım atağına hız kesmeden devam ediyor. Kentin tüm kesimleriyle çeşitli programlar vesilesiyle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, Kariyer Günleri ile de lise öğrencileriyle buluşarak hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor. Başkan Mahçiçek son olarak ise Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Serkan Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. EXPO 2023 Projesi’nin tüm detaylarını öğrencilere anlatan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın marka değerini artıracaklarını ve tanıtım sorununu çözeceklerini söyledi.

“ULUSLARARASI DÜNYA PROJELERİYLE HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ”

EXPO 2023 videosunun izlenmesinin ardından kürsüye gelen Başkan Mahçiçek, sözlerine; ‘Beğendiniz mi gençler projemizi? Rüya gibi değil mi?’ diye sorarak başladı. Başkan Hanefi Mahçiçek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Artık Kahramanmaraş’ta böyle projeler yapacağız. Kaldırım belediyeciliği bitti. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, yaşanabilir memleketler sıralamasında en üst noktalara taşıyacağız. Bir taraftan yerleşim alanlarımızı modernleştirerek, bir taraftan yeni yerleşim alanları kurarak, diğer taraftan da bu kabil uluslararası dünya projelerini şehrimize kazandırarak hedefimize ulaşacağız. Bakın mesela her zaman, ‘Gaziantep bizden şu kadar önde’ veya ‘biz Gaziantep’ten geri kaldık’ denirdi. Bakın bu projeyle ilk defa Gaziantep’in önüne geçtik, onlar henüz bir EXPO alamadılar. EXPO nedir diye sorarsanız? Uluslararası organizasyonlarda yeni konsept EXPO’lardır. Bir başka ifadeyle düzenlendiği memleketin güzelliklerini, zenginliklerini, değerlerini bütün dünyaya göstermektir. Bu kabil uluslararası projeleri almak kolay değil. Türkiye’de daha önce Antalya’da yapılmış, devletimiz 2,5 katrilyon para harcamış. Biz bugüne kadar devletten bir kuruş dahi para almadık. Bütününü biz yaptık, bir kısmını da yap-işlet modeliyle tamamladık. Bizim sizlerden de tek beklentimiz gönüllü elçilik yapmanız ve gönüllü olarak EXPO alanında çalışmanız.

“BU MEMLEKETİ ULUSLARARASI VE ULUSAL ALANDA TANITMAMIZ LAZIM”

Kahramanmaraş güzel bir memleket, her şeyi var. Güzel bir tabiatı var, edebiyatın başkenti. Türkiye’deki gelişmekte olan iller arasında ön sıradadır. Devletten aldığı teşvikleri çok iyi kullanmıştır. Bugün şehrimizde 500’ün üzerinde fabrika vardır. 130 bin insanımız çalışmaktadır. Sanayi anlamında da çok ileridedir. Türkiye’deki çelik eşyanın %64’ünü, iplik üretiminin 3/1’ini, dokumanın %17’sini, enerjinin %12’sini, çimentonun %10’unu üretiyor, her şeyi var. Eksik olansa tanıtımımızdır. Kahramanmaraş’ın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu memleketi bu tür projelerle ulusal ve uluslararası alanda tanıtmamız lazım. EXPO 2023’ün açılışına ise dünyanın bütün ülkelerinden 2 milyon insan gelecek ve fuar süresi 6,5 ay. Bugüne kadar 24 ülke bize katılacağının taahhüdünü verdi. Açılışa kadar da 50-60 ülke olacağını öngörüyoruz.

“KAHRAMANMARAŞ’I BİR DÜNYA KENTİ YAPACAĞIZ”

Kahramanmaraş’ımızın değerlerini ortaya çıkarmamız lazım. Nasıl yapacağız? İşte bu kabil projelerle yapacağız. İnşallah 2023 yılı Nisan ayında şehrimizde açacağız. Şimdiye kadar 24 ülke katılmak için bize başvuru yaptı. Bir de eğer başarabilirsek şunu düşünüyoruz. TRT’nin her sene 23 Nisan’da uluslararası Çocuk Şenlikleri oluyor. Onu da önümüzdeki sene Kahramanmaraş’ta düzenlemek istiyoruz. Bunlar yetmez. Kahramanmaraş’ı da içinde olduğu bir turizm koridoru oluşturmak istiyoruz. Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’te Zeugma, Kahramanmaraş’ta Germanicia ve EXPO 2023, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya’ya uzanacak bir turizm koridoru oluşacak. Artık bu memleketi tanıtacağız, başka çaremiz yok. Hatay’daki Şehir Müzesi’ne bir yılda 251 bin, Şanlıurfa’daki müzeye bir yılda 257 bin, Gaziantep’teki Zeugma’ya bir yılda 367 bin kişi gelmiş. Bizim de bir müzemiz var, kaç kişi gelmiş? Bir yılda 6 bin 200 kişi gelmiş. Bizde maalesef adı var. İnşallah bu projeyle Kahramanmaraş’a hem Türkiye’den hem de uluslararası arenadan milyonlarca insanlar gelecek. Başka ülkelerden gelen insanlar burada yatırımcılarla buluşacak, ortak yatırımlar yapacaklar. İnsanlarımıza yeni ekmek kapılanı açılacak. Böylelikle Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapacağız. Ekonomisiyle, turizmiyle, doğasıyla ve kültürüyle kısacası her şeyiyle güzel bir memleket olduğu ve dünyanın tanıdığı bir şehir olacağız. Biz artık kaldırım yapmayacağız. Bu kabil uluslararası projeler üretecek, şehrimizin katma değerini artıracağız. Değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, marka değerini daha yükseklere taşıyacağız.

“ONİKİŞUBAT ARTIK HEM MODEM HEM DE MODERN BİR İLÇE”

Bakın EXPO’nun içerisinde; Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Hobi Evleri, Lunapark-Aquapark, Kafeteryalar, Düğün ve Nikah Salonları, Konferans ve Kongre Merkezi gibi birçok donatı var. 70 bin metrekarelik dünyanın en büyük Kristal Lagünü üzerinde kayıklar ve su bisikletleri ile gezebileceksiniz. Şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerinin hem tanıtıldığı hem de satışının yapıldığı Arasta Çarşısı olacak. Bakırcılık, ahşap oymacılık, çarık üretimi, el sanatları ürünleri ve üst katında tiyatro, tezhip gibi sanatsal çalışmalar olacak. Engellilerimizi için bir park, çocuklarımız için trafik eğitim parkı olacak. Bu donatıları ekliyoruz ki, EXPO alanımızı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Böylece Kahramanmaraş’ın tanınırlığı üst seviyeye çıkacak. Bu çalışmalarımızla Onikişubat’ımız da artık hem model hem de modern bir ilçe olacak. Belediyemiz yol yaptı, kaldırım yaptı ama belediyecilik sadece bu değil. Memleketimizin çehresini değiştirmemiz lazım. Çok daha iyi nasıl yaşanılır hale getirilir onu yapmamız lazım, yoksa geleceği yakalayamayız.

“KAHRAMANMARAŞ’A 4 MİLYON METREKARELİK DENİZ GETİRECEĞİZ”

Bizim vizyon projelerimizden bir tanesi de EXPO alanımızın güneyinde hayata geçireceğimiz ve Kahramanmaraş’ın deniz hasretine son verecek olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi. Bilindiği üzere Ceyhan Köprüsü’nün altında kışın sular dolar deniz olur, yazın da sular çekildiği zaman pislik haline gelir. Bu alanda bir çevre felaketi yaşanır, sinekler dolar. Bu çevre felaketini önleyelim Kahramanmaraş’a bir değer katalım istedik. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Bu Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak ve burayı deniz haline getirecek. Bu seddeyi yaptıktan sonra burası 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Böylelikle insanlarımız denize gitmek için binlerce kilometredeki uzak şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Üstelik komşu illerimizden de büyük oranda bu alana misafir gelmesini sağlayacak. Bu alanda yapacağımız imar çalışmalarıyla 150 bin nüfuslu yeni ve modern bir şehir inşa edeceğiz. İşte bu da şehrimizin ekonomisine adeta bir can suyu olacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz. Bütün projelerimiz hazır, sabırsızlıkla tüm bu çalışmalarımızı hayata geçirerek, hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.”