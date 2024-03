Başkan Mahçiçek, Personel ve Aileleriyle İftar Sofrasını Paylaştı

‘Paylaşmak vakti Ramazan’ sloganı çerçevesinde Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine uygun şekilde toplumun tüm kesimlerini iftar sofralarında buluşturan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki iftar programlarını bu yıl da başlattı.

Rahmet, merhamet, kardeşlik ve paylaşım ayı Ramazan-ı Şerif'in, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarması ve kardeşliğin pekişmesi amacıyla daha bir anlam kazanan iftar sofralarının ilki, belediye personeli ve aileleri için kuruldu.

Deprem öncesinde ve sonrasında gerektiğinde ailelerini bile geri plana atarak vatandaşlara 7/24 hizmet götüren belediye personellerine, çalışma azimleri sebebiyle teşekkür eden Başkan Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, personeller ve ailelerinin Ramazan-ı Şerif’ini kutladı. Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada belediye personellerinden helallik isted.

“Vefat eden arkadaşlarımızı unutmayacağız”

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 1i1 personeli rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehitleri unutmayacaklarını ve isimlerini yaşatacaklarını söyledi.

Her yıl geleneksel olarak ilk iftar programını personeller ve aileleriyle yaptıklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “10 yıldır birlikte Onikişubat’ımıza, şehrimize ve insanlarımıza Onikişubat Belediyesi çalışanları olarak hizmet götürdük. Olabildiğince de iyi hizmet götürdünüz. Bu çalışmalarda, hizmetlerde hepinizin çok emeği var, gayreti var. Hepinize gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Değerli kardeşler, bir felaket yaşadık. Önce bir pandemi biliyorsunuz, arkasından bir deprem. Onikişubat Belediyesi olarak 20’nin üzerinde arkadaşımızı o depremde kaybettik maalesef. Allah rahmet eylesin kendilerine, bu vesileyle rahmetle, saygıyla anıyorum” dedi.

“Onikişubat güzel algılanıyorsa, güzel anılıyorsa bütün paye, bütün gayret sizlerin”

31 Mart’taki yerel seçimle birlikte görev süresinin sona ereceğini belirterek personelinden helallik isteyen Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Değerli kardeşlerim, Onikişubat daha doğrusu Kahramanmaraş güzel bir memleket. Her şeyi güzel, her şeyi. Tabiatı var, insanları güzel, kökü temiz Allah'a şükür. Her şey var. Ama eksiğimiz olan şeyler de var mı? Maalesef var. Her şey birinci sınıf olur mu? Olmaz. Eksik noksanlıklar da olacaktır. Ama bu memleketin her tarafında, her noktasında sizlerin gayreti, emeği var. Eğer bugün Onikişubat güzel algılanıyorsa, güzel anılıyorsa bütün paye, bütün gayret sizlerin. Onun için Allah sizleri var etsin. Bakın dediğim gibi ben biraz zor adamım doğrusu. Yani içinizden bir kısım arkadaşlarımızı incitmiş, kırmış olabilirim hepinizden helallik diliyorum. Kendi nefsimiz için hiçbir arkadaşımızı incitmedik, kırmadık. Ama gayret noktasında, çalışma noktasında üzdüğümüz, kırdığımız arkadaşlarımız varsa bizlere haklarını lütfen helal etsinler. Allah sizlerden razı olsun. Bizim bir hakkımız yok, varsa helali hoş olsun. Diğer arkadaşlarım mazur görsün lütfen, temizlik işlerinde çalışan arkadaşlarım benim yanımda daha kıymetlidir. Çünkü onlar biraz daha zor görev yaparlar. O temizlik arabalarının arkasında o kötü kokuları teneffüs ederek hizmet ederler. Mahallelerin, semtlerin temizliğini onlar yaparlar. Dolayısıyla bugün onlara küçük birer hediyemiz de olacak inşallah. Sizlere Cenab-ı Hak'dan tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çocuklarınızla, ailelerinizle beraber sağlık içerisinde, güzellikler içerisinde güzel ömürler, hayırlı ömürler temenni ediyorum.Sağlık içinde kalın, güzellikler içerisinde kalın. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Hoşça kalın, sefalarla kalın.”

İftar programında çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlenirken, pamuk şeker ve oyuncak dağıtımıyla yüzleri güldürüldü.