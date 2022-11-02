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Başkan Mahçiçek’ten Kahramanmaraş’ın uçak sorunun çözecek öneri! Kendi havayolu şirketimizi kuralım

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın yıllardır süren hava yolu problemi için farklı bir çözüm önerisinde bulundu.

Başkan Mahçiçek’ten Kahramanmaraş’ın uçak sorunun çözecek öneri! Kendi havayolu şirketimizi kuralım

Başkan Mahçiçek’ten Kahramanmaraş’ın uçak sorunun çözecek öneri! Kendi havayolu şirketimizi kuralım

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın yıllardır süren hava yolu problemi için farklı bir çözüm önerisinde bulundu.

02 Kasım 2022 Çarşamba 13:28

(ÖZEL HABER)- Başkan Mahçiçek, kentte kurulacak bir konsorsiyumla havayolu şirketi kurulup problemin aşılabileceğini paylaştı.

Gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında Kahramanmaraş’ın en büyük sorunlarından, hava yolu konusuna değinen Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası birlikteliğinde kurulacak bir hava yolu şirketi ile kentin uçak iniş kalkış probleminin çözülebileceği önerisinde bulundu.

Kahramanmaraş’ta yolcu problemi olmadığını vurgulayan Mahçiçek, konuyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine şunları kaydetti;

“Türkiye’ye artık 170 ülkeye uçuyor. Üstelik her ülkeye de 1 kere uçmuyor, mesela Katara günde7 kere uçuyor, bütün Avrupa’ya uçuyor. Yani THY’nin bütün bunları karşılaması kolay değil. Öyleyse çözümü mü siz üreteceksiniz.

Bizimki bir fikir; gelişmiş ülkelerde 3 saati geçerse kara yolu, uçağa binersiniz.

Zaten uçak şirketlerinin çoğu da özel sektörde. Şimdi biz Türkiye’de ilki yapacağız. Model olacak yani. Saatini de biz belirleyeceğiz. Şimdi, ‘akşam gitsin sabah gelsin’ diye biliyor muzuyuz?; yok, ama uçak bizim olursa akşam gidecek, sabah gelecek, ara saatlerde çapraz uçacak. Antalya, İzmir, Van’a uçacak, gecede Avrupa’ya uçacak.

Bu düşüncemiz gerçekleşirse parası da kolay, şirketi de kolay. Bir araya gelip gerekli yerlerle temasını kurarak ama şirketini kuracaksınız, bakın satın alalım demiyorum, kiralana bilirde. Türkiye’de özel hava yolu şirketleri yok mu? Elbette var.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Ticaret Odası bir araya gelip şirketin mali portesi çıkartılır.

Kahramanmaraş’ta yolcu problemi yok. Zaten 35 bin tane öğrenci var kentte.”

Son Güncelleme: 02.11.2022 14:36
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Başkan Mahçiçek’ten Kahramanmaraş’ın Uçak Sorunun çözecek öneri! Kendi Havayolu şirketimizi Kuralım
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