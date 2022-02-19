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Başkan Mahçiçek’ten ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ Jesti

İlçede eğitim gören bütün öğrencilerin ‘Kesişme; İyi ki varsın Eren’ filmini izlemelerine vesile olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bu kez ise AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı üyeleri, aileleri ve çocuklarının yanı sıra mahalle temsilcilerini sinemaya taşıdı. Filmin gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı.

Başkan Mahçiçek’ten ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ Jesti

Başkan Mahçiçek’ten ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ Jesti

İlçede eğitim gören bütün öğrencilerin ‘Kesişme; İyi ki varsın Eren’ filmini izlemelerine vesile olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bu kez ise AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı üyeleri, aileleri ve çocuklarının yanı sıra mahalle temsilcilerini sinemaya taşıdı. Filmin gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 16:36
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Hayata geçirdiği eğitim yatırımlarıyla adından söz ettiren Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, öğrencilerin kültürel ve sosyal alanda kendilerini geliştirmesine de olanak sağlıyor.

Bu kapsamda ilçede eğitim gören öğrenciler, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in talimatıyla Trabzon’un Maçka İlçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini seyretmeleri adına sinemalara taşınıyor.

Tamamen ücretsiz bir şekilde öğrencileri okullarından alıp sinemaya götüren Onikişubat Belediyesi, bu kez ise AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara öncülüğündeki İlçe Başkanlığı üyeleri, aileleri ve çocuklarının yanı sıra mahalle temsilcilerini ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmiyle buluşturdu.

Sinema salonu tıklım tıklım dolarken, film öncesinde Başkan Mahçiçek’in video mesajı ile EXPO 2023 Projesi’nin tanıtım reklamı izlendi.

“Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederiz”

Duygu dolu anların yaşandığı film sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek, 7’den 70’e her kesiminin vatanı savunmak adına yaptığı fedakârlığı bir kez daha gördüklerini söyledi. Kara, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı, “Öncelikle Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e ve Onikişubat Belediyemize teşekkür ederiz. İlçemizde bulunan bütün öğrenci kardeşlerimizin Kesişme; İyi ki varsın Eren filmini izlemesi noktasında büyük katkıda bulundular. Biz de bugün AK Parti Onikişubat İlçe başkanlığı olarak yaklaşık 200 kişi sinemaya geldik. Üyelerimiz, aileleri, çocukları, belediye meclis üyelerimiz ve mahalle başkanlarımızla birlikte ülkemizin 7’den 70’e her kesiminin bu vatanı savunmak adına ne fedakârlıklar yaptıklarını, vatana uzanan bir el olduğunda nasıl kahramanlaştıklarına şahit olduğumuz bir filmi izledik. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu, duygularımıza hakim olamadığımız sahneleri yaşadık. Ben hem filmin yapımında emeği geçenlere hem de belediye başkanımıza böyle bir filmi izlememize vesile oldukları için teşkilatımız adına teşekkür ederim. Genç kardeşlerimiz özellikle olmak kaydıyla, bütün hemşerilerimizin ülkesi için feda-i can eden kahramanların hayat hikâyelerini izlemelerini, kahramanların her zaman gönlümüzde yaşayacaklarını bu tür vesilelerle tekrar hissetmelerini isterim.”

Kesişme; İyi ki varsın Eren filmini izleyen Onikişubat İlçe Başkanlığı üyeleri ve aileleri de Başkan Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi.

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Başkan Mahçiçek’ten ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ Jesti
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