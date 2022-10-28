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Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı

Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüz ile Türk Milleti’nin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılay’ının kuruluşunun 154’üncü yılında Kızılay Haftası’nı kutluyor, herkesi kan bağışı yaparak hayat kurtarmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı

Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası mesajı

Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüz ile Türk Milleti’nin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılay’ının kuruluşunun 154’üncü yılında Kızılay Haftası’nı kutluyor, herkesi kan bağışı yaparak hayat kurtarmaya davet ediyorum” dedi.

28 Ekim 2022 Cuma 12:35

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk Kızılay’ın kurulduğu günden bu yana Türk milletinin yardımlaşma ve merhamet duygularının emsalsiz örnekleriyle savaşta, barışta ve yaşanan her afette sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında mazlumlara ve çaresizlere el uzatan bir merhamet abidesi olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı, “Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğan ve ‘Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ adı altında kurulan Türk Kızılay; 1868 yılından günümüze kadar özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın yardım kuruluşlarının başında yer almaktadır. 154 yıldır Türk Kızılay; hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlığa yardım elini uzatan, her türlü yaraların sarılmasında önemli görevler üstlenen, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma kültürünü, dünyanın neresinde olursa olsun ulvi amaçlar doğrultusunda harekete geçirmeyi başaran, bu konuda yoğun gayret gösteren ve gönüllü destekleri büyük bir toplumsal güce dönüştüren saygın bir kurumdur. Türk Kızılay, sınır tanımayan, insan ayrımı gözetmeyen faaliyetleri dolayısıyla, hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıkmış, hem de milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiş, ülkemizin yüz akı olmuştur. Dünya barışına katkı sağlayan, insanlık adına hizmetlerini sürdüren Türk Kızılay, her geçen gün büyüyüp gelişerek, kendini yenileyerek, ihtiyaç sahiplerine en iyi hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarını başarıyla devam ettireceğine inanıyorum. Bu vesileyle, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüz ile Türk Milleti’nin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılay’ının kuruluşunun 154’üncü yılında Kızılay Haftası’nı kutluyor, herkesi kan bağışı yaparak hayat kurtarmaya davet ediyorum.”

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Başkan Mahçiçek’ten Kızılay Haftası Mesajı
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