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Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Mesajı

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyaya gelişinin 1452’inci yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Hz. Peygamberimiz, bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş; sevgi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi hayatında bizzat tatbik etmiştir” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Mesajı

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyaya gelişinin 1452’inci yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Hz. Peygamberimiz, bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş; sevgi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi hayatında bizzat tatbik etmiştir” dedi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 15:01

“Hz. Peygamber’imizin hayatını örnek almalıyız”

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in dünyayı teşrif edişini hep birlikte idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerimin başında belirtmek isterim ki insanlığa müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi bugün bir kez daha sevgi ve özlemle anıyorum.

Dünyayı, İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleriyle tanıştırmak ise son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan müminlerin iman ve kulluk sorumluluğudur. İşte idrak ettiğimiz Mevlid Kandili ve diğer mübarek gün ve geceler, bu çağrıyı gönlümüzde, zihnimizde, hayatımızda diri ve canlı tutmak adına fırsat günleridir. Bu günler toplumsal birlik ve beraberliğin, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı günlerdir.Bu duygu ve düşüncelerle, MevlidKandili’nin insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini diliyor, milletimizin, tüm İslam âleminin ve Kahramanmaraşlı kardeşleriminMevlidKandili’ni tebrik ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Mesajı
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