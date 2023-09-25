Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Mesajı

“Hz. Peygamber’imizin hayatını örnek almalıyız”

Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in dünyayı teşrif edişini hep birlikte idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerimin başında belirtmek isterim ki insanlığa müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi bugün bir kez daha sevgi ve özlemle anıyorum.

Dünyayı, İslam’ın şefkat, merhamet, hakkaniyet, güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleriyle tanıştırmak ise son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan müminlerin iman ve kulluk sorumluluğudur. İşte idrak ettiğimiz Mevlid Kandili ve diğer mübarek gün ve geceler, bu çağrıyı gönlümüzde, zihnimizde, hayatımızda diri ve canlı tutmak adına fırsat günleridir. Bu günler toplumsal birlik ve beraberliğin, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı günlerdir.Bu duygu ve düşüncelerle, MevlidKandili’nin insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini diliyor, milletimizin, tüm İslam âleminin ve Kahramanmaraşlı kardeşleriminMevlidKandili’ni tebrik ediyorum.”