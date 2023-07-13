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Başkan Mahçiçek’ten temizlik personellerine teşekkür ziyareti!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, hem deprem sürecinde hem de Kurban Bayramı’nda gösterdiği özverili çalışmalarla Onikişubat’ın daha temiz ve daha sağlıklı bir çevreye sahip olmasında büyük emeği olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli saha personelleriyle bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek’ten temizlik personellerine teşekkür ziyareti!

Başkan Mahçiçek’ten temizlik personellerine teşekkür ziyareti!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, hem deprem sürecinde hem de Kurban Bayramı’nda gösterdiği özverili çalışmalarla Onikişubat’ın daha temiz ve daha sağlıklı bir çevreye sahip olmasında büyük emeği olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görevli saha personelleriyle bir araya geldi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 10:06

Zorlu deprem sürecinde ve geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda Onikişubat’ındört bir tarafında devam eden temizlik hizmetlerini yakından takip eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün şantiyesini ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Başkan Mahçiçek, her fırsatta ‘Onikişubat Belediyesi’nin en değerli personelleri’ olarak nitelendirdiği saha temizlik personelleriyle de bir araya gelerek hem deprem sürecinde hem de Kurban Bayramı’nda çevre sağlığının korunması yönünde gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

“Onikişubat Belediyesi’nin her zaman en önemli personeli, saha personeli kardeşlerimdir”

Burada saha personellerine seslenen Başkan Mahçiçek, “Bizim belediyemiz iyi bir belediye, çalışanları da iyi insanlar. Ben her zaman söylerim, Onikişubat Belediyesi’nin her zaman en önemli personeli, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’müze bağlı saha personeli kardeşlerimdir. Çünkü onlar çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmek için zor şartlarda çalışırlar. Bir kısmı kamyonun arkasında çalışır, bir kısmı yolları süpürür, bir kısmı konteynerleri kaldırır. Hem çevremizin hem de insanlarımızın sağlığı için gayret eder. Temizlik konusu belediyemizin çalışmaları içinde en önemlisidir. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımız da bizim için en değerli arkadaşlarımızdır. Ekmeğini emeğiyle, helal yönden kazanırlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum, Kurban Bayramı süresinde temizlik noktasında çok fazla bir şikayet almadık ama bunun yanında deprem sonrasında temizlik çalışmalarını yapmak da zorlaştı. Her tarafta konteyner ve çadır kentler oluştu. Bunların hepsine ulaşmak da hiç kolay değil ama sizler önemli bir işi başarıyor, her yere yetişiyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ediyor, ailelerinize selamlarımı iletiyorum” dedi.

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Başkan Mahçiçek’ten Temizlik Personellerine Teşekkür Ziyareti!
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