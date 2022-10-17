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Başkan Okay, Bakırcılar Çarşısı Esnafıyla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, esnaf ziyaretleri kapsamında Bakırcılar Çarşısı’nı gezdi. Başkan Okay, çarşı esnafıyla hasbihal ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Okay, Bakırcılar Çarşısı Esnafıyla Bir Araya Geldi

Başkan Okay, Bakırcılar Çarşısı Esnafıyla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, esnaf ziyaretleri kapsamında Bakırcılar Çarşısı’nı gezdi. Başkan Okay, çarşı esnafıyla hasbihal ederek sorunlarını dinledi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 17:35

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her fırsatta Kahramanmaraşlı esnafla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor. Son olarak Bakırcılar Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Başkan Okay, esnafın sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında yapacakları çalışmaları anlattı.
Bakırcılar Çarşısı’nın turizm noktalarından olduğunu ifade eden Başkan Okay, turist ziyaretinin artmasıyla Kapalı Çarşı ve çevresinin gerçek potansiyelinin de ortaya çıkacağını belirtti.
Başkan Okay, esnaf ziyaretinde vatandaşlara seslenerek şunları söyledi: “Kapalı Çarşı ve çevresi şehrimizin en önemli ticaret merkezi olmayı sürdürüyor. Bu önemi turistlik anlamda artırma adına bizler de gayret ediyoruz. Kapalı Çarşı çevresinde turistik ziyaret alanları oluşturarak buraya değer katıyoruz. Özellikle Bakırcılar Çarşısı turistlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği ve bu ziyaretlerinde alışverişi de eksik etmedikleri bir alan. Şehrimize gelecek olan turist sayısının artması bu çarşılarımızın ihya olmasını sağlayacak. Burada fiziki şartlarda eksiklikler ola bilir. Bu noktada biz üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Esnafımızla her konuda istişare ediyoruz. Hayırlı ve bol kazanç elde etmelerini diliyorum.”

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Başkan OkayBakırcılar Çarşısı Esnafıyla Bir Araya Geldi
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