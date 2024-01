Başkan Okay, Doğukent’in Ardından Güneşevler İçin Müjde Verdi

Deprem bölgesinde belediye şirketi aracılığıyla yerinde dönüşüm projesi üstlenen tek belediye olan Dulkadiroğlu Belediyesi, yeni bir dönüşüm projesine başladığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, büyük bir heyecanla bekleyen Güneşevler sakinlerinin umudu oldu.

Büyük bir fedakarlık göstererek Doğukent konutlarının yerinde dönüşümü için Belediye Şirketi’ni görevlendirdiğini dile getiren Başkan Okay, ilçenin hızlı bir şekilde ayağa kalkması adına bu gibi projeleri önemsediklerini anlattı.

“Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk” diyen Başkan Okay, Güneşevler mahallesinin yerinde dönüşümü için de çalışmaların başladığını duyurdu.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasını şu satırbaşları altında sürdürdü:



YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPAN TEK BELEDİYEYİZ



“Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen ilçeyiz. İlçemizi deprem öncesi günlerine döndürme adına yoğun bir çalışma yapmaktayız. Bu çalışmaların başında da yerinde dönüşüm ve toplu konut projeleri gelmektedir. Şuanda deprem bölgesi içerisinde belediye şirketi aracılığıyla yerinde dönüşüm projesi hazırlayan ve üstlenen tek belediyeyiz. Bu kapsamda ilçemizin en büyük mahallelerinden olanDoğukent’te yerinde dönüşüm için benzeri olmayan bir proje hazırladık. Toplamda 3 bin 200 konutun yerinde dönüşümü için gerekli hazırlıkları ve proje çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımızın da takdiriyle çoğunluğu sağlayarak kazma vurma aşamasına geldik. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde de burada fiziki çalışmaların başlayacağını ön görüyoruz. Vatandaşlarımızın bu noktadaki beklentilerini karşılayacağız. Onların yeniden sıcak yuvalarına kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız.”

GÜNEŞEVLER SAKİNLERİNE MÜJDE



“Doğukent konutlarımız ile ilgili projemizi açıkladığımızda Güneşevler’de yaşayan vatandaşlarımızın da bizlerden talebi olmuştu. Doğukent ile ilgili süreci tamamladığımızda burası içinde çalışma yapacağımızın altını çizmiştik. Bugün geldiğimiz noktada ilçemizin en büyük mahallelerinden olan Güneşevler ile ilgili de çalışma başlattığımızı belirtmek istiyorum. Toplamda bin450 konut bulunan Güneşevler’in yerinde dönüşümü için elimizi taşın altına koyacağız. Güneşevler mahallemizde kat yüksekliğinden dolayı alanımız yetersiz. Konutlarımızın bir kısmını mevcut alana planlarken, bir kısmını da en yakın yerdeki rezerv alanda yeni konutlar üreterek vatandaşlarımızı mutlu edecek yerinde dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak depremin yaralarını sarma adına elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Toplamda 4 bin 650 konutun yerinde dönüşümünü belediye şirketimiz aracılığıyla yapacağız. Deprem bölgesinde belediye şirketi aracılığıyla yerinde dönüşüm projesi hazırlayan ve hayata geçiren tek belediyeyiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu husus büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Vatandaşlarımızın beklentisi, bizlere olan inancı ve güveni dolayısıyla biz bu yükün altına girmeyi göze aldık. Kısa sürede bu projeleri tamamlayarak vatandaşlarımızı huzura kavuşturacağız.”

DOĞUKENT’TEKİ HARİCİ SİTELER İLE İLGİLİ DE ÇALIŞMA BAŞLATTIK



“Doğukent konutları dışında kalan harici siteler ile ilgili de ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmakta ve hak sahipliğiyle görüşmekteler. Doğukent konutlarının doğusunda kalan bu alanlarında bizlerden çok büyük beklentisi var. Onları da mağdur etmeme adına çalışmalarımızı genişleterek sürdürüyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Kısa sürede bu çalışmalarımızı neticelendireceğiz.”