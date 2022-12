Başkan Okay, Dulkadiroğlu’nu Birlikte İnşa ve İhya Ediyoruz

Başkan Okay, muhtarların önemine değinerek yaptıkları tüm çalışmalarda mahalle muhtarlarıyla istişare ettiklerinin altını çizdi.



Dulkadiroğlu Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen toplantıya; TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Merkez Mahalle Muhtarları katıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yılsonu değerlendirme toplantıları kapsamında merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Geride kalan bir yıllık süreci ve projelerini anlatan Başkan Okay, bu süreçte omuz omuza çalıştıkları mahalle muhtarlarına da ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ortaya koydukları projeleri sıralayan Başkan Okay, bu projelerle Dulkadiroğlu’nu modern temeller üzerine inşa ettiklerini ifade etti. Bu inşa ve ihyada muhtarların payının büyük olduğunu belirten Başkan Okay, şunları söyledi: “Mesai arkadaşı olarak gördüğümüz kıymetli muhtarlarımızla bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Birçok proje ve çalışmayla inşa ve ihya ettiğimiz ilçemizin gelişiminde ve değişiminde onların da payı çok büyüktür. Bugün burada geride bıraktığımız yılı değerlendirirken, geleceğimizin de daha iyi ve güzel olacağının altını çizmek istiyorum. Dulkadiroğlu değiştirmek, dönüştürmek ve daha güzel bir yarına taşımak adına 8 yıldır yoğun bir çaba harcıyoruz. Hamdolsun, bugün geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz amaca ulaşmış bulunmaktayız. Daha iyi ve güzel işler yapabilme adına da gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Son yıllarda pandemi ve ona bağlı olarak küresel ekonomideki sarsılmalar bizleri de etkiledi. Devletimizin gücü, milletimizin iradesiyle bu sorunları da aşmayı başardık. İnşallah devletimizin ortaya koymuş olduğu 2023 vizyonu çerçevesinde yeni yılımız daha güzel ve verimli olacaktır.”

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZİ ÖN PLANA ÇIKARDIK

Başkan Okay, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran çalışmalara önem verdiklerini hatırlatarak şunları söyledi: “Tarihi ve Kültürel değerlerimizi gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarma adına birçok çalışma yaptık. Özellikle bu değerlerimizi turizme kazandırma adına restorasyon ve dönüşüm projelerine imza attık. Bugün geldiğimiz noktada bu restorasyon ve dönüşüm projelerinin çok başarılı olduğunu görmekteyiz. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği, bu ziyaretlerinden de keyif alabileceği mekanları oluşturduk. Bu noktadaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Kahramanmaraş’ın saklı kalmış tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı sürdüreceğiz.”

İLÇEMİZİ SOSYAL TESİS ZENGİNİ HALİNE GETİRDİK

İlçenin dört bir yanına sosyal tesisler inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Okay, “Çok amaçlı olarak planladığımız toplamda 34 sosyal tesisimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Bu noktada vatandaşlarımızın yoğun bir talebi söz konusuydu. Hamdolsun, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimize bir sosyal tesis kazandırdık. Yeni sosyal tesisler için de yoğun bir çalışma yapmaktayız.”

Başkan Okay, sunumunun ardından mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini dinledi.