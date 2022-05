Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında engellilere yönelik pozitif ayrımcı olduklarını dile getiren Başkan Okay, toplumun önemli bir parçası olan engellilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı.

Başkan Okay, yayınladığı mesajında şunları söyledi: “Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Hayatın her anında bu bilinçte olmalı ve engellilere karşı empati kurmalıyız. Bunun neticesinde engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmalı ve onları hayatın her alanına dahil etmeliyiz. Bu kapsamda engelli bireyleri belediyemizde istihdam ediyor, onları topluma kazandırıyoruz. Engellilere yönelik pozitif ayrımcı hizmetler üretiyoruz. Örneğin Kamu Külliyesi içerisinde hizmet veren bir engelliler birimimiz ve burada engellilerle birebir ilgilenen engelli bir personelimiz mevcuttur. Göreve geldiğimiz günden bu yana engellilerimizin sorunlarıyla birebir ilgilendik. Örneğin ilçemizin çeşitli noktalarına tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonu, engelli asansörleri, çalışan engellilerimize çalışma alanları oluşturduk. Engelli derneklerimizin her zaman yanında olduk. Onların dernek binalarının fiziki ihtiyaçlarını giderdik. Türkiye’ye örnek olan Kamu Külliyesi Hizmet binalarını engelsiz olarak planladık. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından tescillendik. Mahallelerimize götürdüğümüz hizmetlerde engelli vatandaşlarımızı öncelikli gördük. Engelli vatandaşlarımızı her hizmetimizden öncelikli olarak faydalandırdık. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da engelli vatandaşlarımıza yönelik pozitif ayrımcı olmayı sürdüreceğiz. Ben bu vesileyle bir kez daha tüm engelli vatandaşlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman onların yanındayız.”