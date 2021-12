Başkan Okay, ‘Milletimiz devletinin yanında’

Bulduğu her fırsatı mahalle ziyaretleriyle değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Duraklı mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Okay, ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Okay, değerlendirmesinde vatandaşların son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeleri yakinen takip ettiğine dikkat çekti.

Bu gelişmelerle ilgili vatandaşın devletine olan güvenini bir kez daha gördüklerini kaydeden Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın devletine ve liderine olan güveni net bir şekilde görüyoruz. Vatandaşlarımızın bu anlamdaki teveccühüne teşekkür ediyorum. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de onların refahı ve huzuru için çalışmayı sürdüreceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemiz daha güzel yarınlara ulaşacak. Milletimizin buna olan inancı bizlere ayrı bir güven vermektedir. Bu noktada elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın. Özellikle ekonomi konusunda bizleri daha güzel günlerin beklediğini belirtmek istiyorum. Bu minvalde ilçemizin gelişmesi ve kalkınması adına da bizler üzerimize düşeni yapacağız. Vatandaşlarımızın bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında duracağız.”