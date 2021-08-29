Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı
Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı +1 Farkla Piazza’da
Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı...
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım, ‘Zafer bayramımız kutlu olsun’
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım,...
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar, Kazandılar
Memurluk Sınavına Büyükşehir Kütüphanelerinde Hazırlandılar,...

Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı

Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

29 Ağustos 2021 Pazar 14:12
banner459

Bağımsızlığından hiçbir şekilde ödün vermeyen aziz Türk milletinin büyük bir kurtuluş savaşı destanına imza attığını kaydeden Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Büyük bir cihan harbinden çıkmış ve üzerinde yok edilme planları yapılan milletimiz, destansı bir mücadele ortaya koyarak kurtuluş savaşına imza atmıştır. Bu savaşı, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tüm fertleriyle gerçekleştirmiştir. Bağımsızlığından ödün vermeyeceğini dünyaya haykıran milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarak ilelebet var olacağını dünyaya haykırmıştır. Cumhuriyet’i ve onun değerlerini korumak bizlere bu büyük zaferleri armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan kahramanlarımıza karşı da en önemli sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, kurtuluş mücadelesi kahramanlarımız ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan 30 Ağustos Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan Off-Road Şenlikleri Kahramanmaraş'ta Başladı
Elbistan Off-Road Şenlikleri Kahramanmaraş'ta Başladı
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Açık Hava Etkinlikleri Ekinözü'nü Renklendirdi
Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı +1 Farkla Piazza’da
Onikişubat Belediyesi Zafer Bayramı Programı +1 Farkla Piazza’da
Kahramanmaraşlı Cumhuriyet Savcısı vefat etti
Kahramanmaraşlı Cumhuriyet Savcısı vefat etti
Çağlayancerit Kaymakamlığı Tarafından İlçeye Dev Türk Bayrağı Dikildi
Çağlayancerit Kaymakamlığı Tarafından İlçeye Dev Türk Bayrağı Dikildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber