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Başkan Okay’dan Engelliler haftası mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, engellilere yönelik pozitif ayrımcı olduklarını hatırlattı.

Başkan Okay’dan Engelliler haftası mesajı

Başkan Okay’dan Engelliler haftası mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, engellilere yönelik pozitif ayrımcı olduklarını hatırlattı.

07 Ocak 2022 Cuma 11:18
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Engellilere yönelik her zaman pozitif ayrımcı olduklarını vurgulayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, özellikle görme engellilere yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla tüm engellileri saygı ve sevgiyle selamladığını dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Ortaya koyduğumuz her projede engelli vatandaşlarımızı gözetiyor ve onlara uygun çalışmalar yapıyoruz. Kamu Külliyesi projemiz buna bir örnektir. Engelsiz bir bina olarak tescillenen Belediye Hizmet Binamız tüm engellilerimize ayrıcalıklı hizmet sunmaktadır. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızla birebir ilgilenen engelli masası da faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bu anlamda engellilerimize her zaman pozitif ayrımcı olduğumuzu vurguluyoruz. Engelli vatandaşlarımızın daha kolay bir hayat sürmesi adına üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bir kez daha Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nı tebrik ediyor, tüm engellilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

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Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
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