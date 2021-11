Başkan Okay’dan öğretmenler günü mesajı

Başkan Okay mesajında, “Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.



Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın devletine, milletine ve insanlığa iyi bir birey olması adına çaba harcayan, evlatlarımızı kendi evladı gibi gören ve koruyan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onlar, verdikleri eğitimle devletimizin güçlenmesinde, milletimizin gelişmesinde ve şehirlerimizin imarında ve inşasında çok önemli bir yere sahiptirler. Ben öğretmenlik mesleğinin her bakımdan kutsal olduğunu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Onların nezdinde görevleri başında tüm zorluklara rağmen büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.