Başkan Okay’dan Yeşilay Haftası Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yeşilay haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Toplumumuzu her türlü bağımlılığa karşı uyaran ve koruyan Yeşilay’ın Kuruluş Yıldönümü ve haftasını kutlarım” dedi.