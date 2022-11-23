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Başkan Okumuş, Mesleğini can-ı gönülden yapan öğretmenlere ihtiyacımız var!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; temel değerlerini kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, adalet duygusu gelişmiş ve vicdanlı bir neslin inşası için mesleğini can-ı gönülden yapan öğretmenlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başkan Okumuş, Mesleğini can-ı gönülden yapan öğretmenlere ihtiyacımız var!

Başkan Okumuş, Mesleğini can-ı gönülden yapan öğretmenlere ihtiyacımız var!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; temel değerlerini kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, adalet duygusu gelişmiş ve vicdanlı bir neslin inşası için mesleğini can-ı gönülden yapan öğretmenlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:01

Devletlerin, milletlerin ve toplumların her türlü gelişmesinin, ilerlemesinin ve kalkınmasının temelinde eğitim olduğunu ifade eden Okumuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenlerin; bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolü, geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimiz, çocuklarımızı yetiştiren, verdikleri eğitimle toplumu şekillendiren yüce bir görevin fedakâr temsilcileridir. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini yakalamasında da öğretmenlerin emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Çünkü bizim başlattığımız Türkiye vizyonunu, istiklal ve istikbalimize yönelik ortaya koyduğumuz hedeflerimizi, öğretmenlerimizin yetiştirdiği ve yetiştireceği çocuklarımız gerçekleştirecektir. Ülkemizin geleceğini temsil noktasında; temel değerlerini kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, adalet duygusu gelişmiş ve vicdanlı bir neslin inşası için mesleğini can-ı gönülden yapan öğretmenlere ihtiyacımız var.”

Öğretmenlerin icra ettikleri mesleğin önemine vurgu yapan Okumuş, şunları kaydetti: “Ailemizin, memleketimizin ve ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde bilgili, donanımlı, açık fikirli, heyecanlı ve üretken bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Hem Belediye Başkanı hem de bir ‘Öğretmen’ olarak güzel ilçemiz Türkoğlu başta olmak üzere; yurdumuzun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Yıllarını bu mesleğe adamış emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyor, ebediyete intikal eden değerli öğretmenlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
BAŞKAN OKUMUŞMesleğini Can-ı Gönülden Yapan öğretmenlere Ihtiyacımız Var!
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