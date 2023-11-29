Başkanı Buluntu, “Kahramanmaraş TUSAŞ Yatırımında İleri Bir Noktada”

Ticaret Borsası Fuaye Alanı’nda düzenlenen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Harun Akbalaban katıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kasım ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunum yaptı. SGK İl Müdürü Harun Akbalaban ise prim ve vergi borçlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunurken, üyelerden gelen soruları cevaplandırdı.

“KOSGEB DESTEĞİ KAHRAMANMARAŞ İÇİN ÖNEMLİYDİ”

Toplantıda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şu ifadelere yer verdi: “Kasım ayı içerisinde KOSGEB Başkanımız deprem bölgelerine yönelik destek paketini Kahramanmaraş’a gelerek, odamız ev sahipliğinde düzenlenen programla duyurdu. Bu KOBİ’lerimiz için oldukça önemli bir destekti ve baktığımız zaman Kahramanmaraş genelinde çok ciddi bir müracaat var.

“HİBE DESTEĞİ ALAN KADIN İŞVERENLERİMİZLE GÜZEL BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Birleşmiş milletler Alan Bazlı Koordinasyon Toplantısı’na ev sahipliği yaptık. Bunlar bizim için çok önemli çünkü şehrimiz adına ciddi kaynaklar temin edebiliyoruz. Tabi bu görüşmeler uzun süreli görüşmeler. Öte yandan UNDP ile kadın işverenlere yönelik 257 kadın işverenimize hibe desteği sağlandı. Hibe alan kadın işverenlerimizle odamız ev sahipliğinde güzel bir toplantı yaptık. Bu noktada hibe programlarında ve süreçlerin yönetilmesinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası diğer bölgelere göre uzmanlaştı ve bu durum UNDP yetkililerince de olumlu karşılanıyor.



“ULUSAL MARKET ZİNCİRLERİ VE YEREL ÜRETİCİLERİMİZİ BULUŞTURDUK”

Güvenilir Ürün Platformu ve TBMM Tarım Komisyonu işbirliğinde TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulumuzun organizasyonu ve katkılarıyla ‘Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi’nin ilk toplantısını şehrimizde gerçekleştirdik. Türkiye’nin ulusal ölçekteki online satış markaları ve market zincirleri şehrimize geldi. Bu noktada onları yerel üreticilerimizle

buluşturarak, güzel bir iş bağlantısı kurduk.

“KAHRAMANMARAŞ TUSAŞ YATIRIMINDA İLERİ BİR NOKTADA”

Biliyorsunuz TUSAŞ’ı çok önemsiyoruz. Odamız heyeti Ankara’da kümelenme projemizin detaylarını görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere TUSAŞ Akademi, OSTİM-OSSA Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’ni ziyaret etti. Şehir olarak bu konuda ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Kahramanmaraş deprem bölgesindeki diğer illere oranla çok daha ileri bir noktada.

“KÜMELENME PROJESİNE CİDDİ BİR KATILIM OLDU”

TUSAŞ yatırımı için başlattığımız kümelenme projesinin çalıştayını gerçekleştirdik ve çalıştaya85 firmamız katıldı. Çalıştay da firmalarla TUSAŞ yetkilileri tarafından birebir görüşmeler yapıldı. Aldığımız geri bildirimlere göre TUSAŞ çalıştaydan çok memnun kalmış ve Kahramanmaraş’ın TUSAŞ’a olan ilgisi kendilerini mutlu etmiş.

“TUSAŞ YATIRIMI YENİ İŞ KOLLARI OLUŞTURACAK”

Ayrıca Türkoğlu OSB içerisinde bulunan TUSAŞ tesisinde makinelerin ilk üretim denemeleri tamamlandı. İnşallah yaklaşık 15 gün sonra Savunma Sanayi Başkanımızın da bizzat katılacağı bir törenle TUSAŞ tesisimizin açılışı gerçekleştirilecek. Bu Kahramanmaraş için yüzyılın projesi. Bu yatırım şehrimizde binlerce iş kolunun oluşmasına vesile olacak.

“İŞ DÜNYAMIZIN SORUNLARINI BAKAN ÖZHASEKİ’YE İLETTİK”

Yaklaşık 1 ay önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile Ankara’da yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yapmıştık, bu toplantıda bizim belirtmiş olduğumuz ve inşaat sektörü komitemizden de aldığımız bir takım verilerle 39 tane başlık belirlemiştik. Geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldık. Toplantıda hazırlamış olduğumuz raporu kendisine sunduk.”