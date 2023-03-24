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Bekir Kılıç kuzey ilçelerini ziyaret etti!

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili A.Adayı Bekir Kılıç kuzey ilçelerini ziyaret etti.

Bekir Kılıç kuzey ilçelerini ziyaret etti!

Bekir Kılıç kuzey ilçelerini ziyaret etti!

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili A.Adayı Bekir Kılıç kuzey ilçelerini ziyaret etti.

24 Mart 2023 Cuma 15:01

Ziyaretleri kapsamında, Ak Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ekinözü İlçe Başkan Vekili Mikail Biçer ve Ekinözü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demirciyi ziyaret etti.

Ziyaretlerde 6 Şubatta yaşanan deprem felaketinden sonra Göksun, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde yapılan çalışmalar ve vatandaşlarımızın daha hızlı toparlanabilmeleri için oluşturulacak olan yeni projelerle ilgili olarak konuşuldu. Ayrıca Vatandaşlarımızın yeniden ayağa kalkmak için el birliğiyle Devlete olan güvenleri de bir kez daha takdir edildi.

Kılıç, ayrıca Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can'ıda ziyaret ederek 6 şubat depreminde Afşin ilçesinde depremden etkilenen esnafların durumu ve yeniden ticari hayatın toparlanması için yapılacaklar ile ilgili konuşuldu.

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Bekir Kılıç Kuzey Ilçelerini Ziyaret Etti!
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