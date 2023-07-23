Bertiz Vakfında Seçimli Kongre

Bertiz Vakfı tarihinde ilk defa iki listeyle seçime gidildi. Mavi listede Erdoğan Eryılmaz Beyaz listede ise İsmail Yaşar yer aldı.
Yapılan oylama sonucunda ipi mavi listeyle seçime katılan Erdoğan Eryılmaz ve ekibi göğüsledi.
Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim kurulu listesi
Erdoğan Eryılmaz
Servet Mutlu
Emre Kızıl
Bünyamin Gökçe
Latif Özturk
Bekir Demir
Ahmet Sünbül
Kamil Nergiz
Mehmet Koç
Ali Bozkurt
Yakup Kaman
Hacı Salman
Fatih Yıldız
Denetim kurulu
Mehmet Bekçi
Salman Eryılmaz
Ramazan Yıldırım