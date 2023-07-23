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Bertiz Vakfında Seçimli Kongre

Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı, Doktorlar villalarındaki binasında saat 20.00 de yapılan kongreye Yüz sekiz delege katılım sağladı. Bertizin sevilen simaları kongrede bir araya geldi.

Bertiz Vakfında Seçimli Kongre

Bertiz Vakfında Seçimli Kongre

Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı, Doktorlar villalarındaki binasında saat 20.00 de yapılan kongreye Yüz sekiz delege katılım sağladı. Bertizin sevilen simaları kongrede bir araya geldi.

23 Temmuz 2023 Pazar 10:52

Bertiz Vakfı tarihinde ilk defa iki listeyle seçime gidildi. Mavi listede Erdoğan Eryılmaz Beyaz listede ise İsmail Yaşar yer aldı.

Yapılan oylama sonucunda ipi mavi listeyle seçime katılan Erdoğan Eryılmaz ve ekibi göğüsledi.

Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim kurulu listesi

Erdoğan Eryılmaz

Servet Mutlu

Emre Kızıl

Bünyamin Gökçe

Latif Özturk

Bekir Demir

Ahmet Sünbül

Kamil Nergiz

Mehmet Koç

Ali Bozkurt

Yakup Kaman

Hacı Salman

Fatih Yıldız

Denetim kurulu

Mehmet Bekçi

Salman Eryılmaz

Ramazan Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
Bertiz Vakfında Seçimli Kongre
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