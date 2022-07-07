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Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde Üstyapıya Geçildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Binevler Caddesi Yenileme Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yaya ve yürüyüş yolları yapımı sürüyor.

Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde Üstyapıya Geçildi

Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde Üstyapıya Geçildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Binevler Caddesi Yenileme Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yaya ve yürüyüş yolları yapımı sürüyor.

07 Temmuz 2022 Perşembe 09:01
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Alparslan Türkeş Bulvarı, Başkonuş Caddesi, Bediüzzaman Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Barbaros Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Hanefi Mahçiçek Bulvarı, 32096. Sokak ve Gazi Osman Paşa Bulvarı’nı kapsayan altyapı çalışmalarının %50’si tamamlandı. KASKİ tarafından sürdürülen çalışmalarla bölgeye 27 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandırılıyor. 20 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen yeni altyapı ile bölgedeki yağmursuyu, kanalizasyon ve kayıp kaçak sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak.

Çalışmalar Hızla İlerliyor

KASKİ ekiplerinin altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde de Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları koordineli bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yeni yaya ve yürüyüş yolu yapımı hızla devam ediyor. Bölgedeki esnafın işlerinin aksatılmaması amacıyla etaplar halinde gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık 80 bin metrekarelik yeni yaya yolu ve 4 kilometrelik kauçuk zemin yürüyüş yolu inşa ediliyor. 4 kilometrelik yeni bisiklet yolunun da inşa edileceği proje kapsamında bölgenin şehir mobilyaları ve aydınlatmaları da tamamen yenilenecek.

70 Milyon TL’lik Yatırım

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Binevler Caddesi Yenileme Projesi kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. KASKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamladığı kısımda üstyapı imalatlarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında 80 bin metrekare yaya yolu, 4 kilometre yürüyüş yolu ve 4 kilometre bisiklet yolu inşa edeceğiz. Bölgedeki kavşak ve refüjler de düzenlenecek. Şehir mobilyaları ve aydınlatma montajımız olacak. Altyapı ile birlikte 70 Milyon TL’lik bir yatırım. Hayata geçirdiğimiz çalışma şehrimize ve bölgemize önemli bir değer katacak” ifadeleri kullanıldı.

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Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde Üstyapıya Geçildi
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