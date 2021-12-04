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BM Genel Kararıyla 129 Ülke Evet Oyuyla Mescide Aksa Müslümanlarındır

Dünyadaki Müslümanlar da dahil olmak üzere diğer ülkeleri unuttum. En kapsayıcı, çok kültürlü ve çok dinli ülkelerden biri olduğunu iddia eden Nepal, Yahudi halkının ve İsrail devletinin ortak dini türbe üzerindeki haklarını dışlayan ve reddeden kararı 129 ulusun da onaylamasıyla birlikte yer aldı.

BM Genel Kararıyla 129 Ülke Evet Oyuyla Mescide Aksa Müslümanlarındır

BM Genel Kararıyla 129 Ülke Evet Oyuyla Mescide Aksa Müslümanlarındır

Dünyadaki Müslümanlar da dahil olmak üzere diğer ülkeleri unuttum. En kapsayıcı, çok kültürlü ve çok dinli ülkelerden biri olduğunu iddia eden Nepal, Yahudi halkının ve İsrail devletinin ortak dini türbe üzerindeki haklarını dışlayan ve reddeden kararı 129 ulusun da onaylamasıyla birlikte yer aldı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 11:40
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Hindistan dahil 64 ülke, Yahudilerin Tapınak Tepesi ile Bağlarını Yok Sayan Bir BM Kararını Desteklemedi, Sadece Müslüman Olarak Adlandırıldı. Ancak Nepal, Nepal'in İsrail ile uzun süredir devam eden diplomatik ilişkilerinden vazgeçme kararını destekledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Çarşamba günü, Yahudilerin Tapınak Tepesi ile bağlarını reddeden ve onu Müslüman adıyla al-Haram al-Shar olarak adlandıran 129-11 sayılı kararı onayladı.

"Kudüs kararı" olarak anılan metin, Filistin Otoritesi ve Arap devletlerinin BM sistemi genelinde Yahudiliğin en kutsal bölgesini ve yalnızca İslami bir site olarak yeniden adlandırma yönündeki baskılarının bir parçası.

Metne karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri, üç inanç için kutsal olan site için kapsayıcı terminolojinin ihmal edilmesinin "gerçek ve ciddi bir endişe" olduğunu söyledi.

Tapınak Dağı ve Harem-i Şerif'le hem Yahudi hem de Hıristiyan bağlantılarını reddeden bir dili desteklemeleri, "bu yapının üyelerinin ahlaki, tarihsel ve politik olarak yanlıştır".

ABD, kapsayıcı bir dil eksikliği konusunda endişelerini dile getiren tek ülke olmadı. Karara destek sağlamak amacıyla, yazarları UNGA'nın kararı 2018'de 148-11'e kadar onaylamasından bu yana bazı küçük değişiklikler yaptılar. Bu metin, biri kararın eylem bölümünde ve bir kez girişte olmak üzere iki kez el-Haram el-Şerif'e atıfta bulundu.

Girişte bu kez Harem-i Şerif ibaresinden sadece bir kez geçildi. Bu değişime rağmen, karara verilen destek düştü ve çekimser kalan ülke sayısı 14'ten 31'e yükseldi.

Üç yıl önce tüm Avrupa ülkeleri metni destekledi, bu yıl bir kısmı oylarını değiştirdi.

Macaristan ve Çek Cumhuriyeti karara karşı çıkarken, Arnavutluk, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Litvanya, Hollanda, Romanya, Slovakya ve Slovenya.

Bir İngiliz elçisi, "Bugün kabul edilen kararın, Tapınak Dağı'nın Yahudi terminolojisini tanımadan, tamamen İslami terimlerle Kudüs'teki kutsal yerlere atıfta bulunduğunu söyledi.

"Birleşik Krallık uzun yıllardır bu yaklaşıma katılmadığımızı açıkça belirtti ve bu referansların çoğunun kaldırılmasını memnuniyetle karşılarken, nihai referansa bir çözüm bulamadığımız için hayal kırıklığına uğradık.

"İngiltere bu nedenle bugünkü oyumuzu 'evet'ten 'çekimser'e kaydırdı. İngiliz elçisi, dengesiz referans kaldırılmış olsaydı, İngiltere 'evet' oyu vermeye hazır ve istekli olurdu" dedi.

"Bu, Birleşik Krallık'ın Kudüs'e yönelik politikasındaki bir değişikliğin bir yansıması olarak yanlış anlaşılmamalı. Bunun yerine, Kudüs'ün tarihini üç tek tanrılı dine karşı tanıma taahhüdümüzün önemli bir işaretidir" dedi.

Devamsızlık ve çekimserlik, kararın lehinde oy kullanma gibi diğer seçeneklere rağmen, Nepal prensipte diğer toplulukların ve dinlerin haklarını görmezden gelen münhasır politikayı destekledi.

İlginç bir şekilde Nepal, hükümetin lideri B.P. Koirala İsrail ile diplomatik ilişkiler kurdu.

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BM Genel Kararıyla 129 Ülke Evet Oyuyla Mescide Aksa Müslümanlarındır
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