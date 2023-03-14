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Bu Gece Yarısından İtibaren İndirim Gelmesi Bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 15 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 71 kuruşluk indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu Gece Yarısından İtibaren İndirim Gelmesi Bekleniyor

Bu Gece Yarısından İtibaren İndirim Gelmesi Bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 15 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 71 kuruşluk indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

14 Mart 2023 Salı 13:10

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

FİYAT İSTANBUL'DA 20 LİRA 87 KURUŞA DÜŞECEK

Motorinde 15 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruşluk indirim gerçekleşmesi beklenirken, indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20 lira 87 kuruştan, Ankara'da ise 21 lira 29'dan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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