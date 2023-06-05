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Büyükşehir Arterlerde Bakım ve Onarımı Atağını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi; Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Elbistan’da arterlerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Arterlerde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla onarılarak ulaşımda meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçiliyor.

Büyükşehir Arterlerde Bakım ve Onarımı Atağını Sürdürüyor

Büyükşehir Arterlerde Bakım ve Onarımı Atağını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi; Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Elbistan’da arterlerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Arterlerde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla onarılarak ulaşımda meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçiliyor.

05 Haziran 2023 Pazartesi 16:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek ve arterlerin standardını artırmak için yol bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Fen İşleri ve Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca; Andırın, Çağlayancerit, Göksun ve Elbistan’da yürütülen asfalt tamiri çalışmalarıyla yerleşim yerlerinin ulaşım konforu ve güvenliği artırılıyor. Arterlerde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla onarılarak ulaşımda meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.

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Büyükşehir Arterlerde Bakım Ve Onarımı Atağını Sürdürüyor
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