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Büyükşehir Yeni Esnaf Çarşısını Hizmete Alıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Park’ta geçici esnaf çarşısını hizmete hazır hale getirdi. 24 iş yerinden oluşan çarşıda ticari faaliyet kısa süre içerisinde başlayacak.

Büyükşehir Yeni Esnaf Çarşısını Hizmete Alıyor

Büyükşehir Yeni Esnaf Çarşısını Hizmete Alıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Park’ta geçici esnaf çarşısını hizmete hazır hale getirdi. 24 iş yerinden oluşan çarşıda ticari faaliyet kısa süre içerisinde başlayacak.

04 Mayıs 2023 Perşembe 11:32

Hayatın normale dönmesi, ticaretin canlanması ve depremde iş yerleri hasar alan esnafların faaliyetlerini sürdürmesi için şehre geçici çarşılar kazandırmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kuzey Park’a inşa ettiği geçici çarşıyı da tamamlayarak hizmete hazır hale getirdi. Her biri 30 metrekarelik 24 prefabrik iş yerinin kurulumunun ardından alanda asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlandı. Esnafların iş yerlerine taşınmasıyla birlikte çarşıda ticari faaliyetler başlayacak.

Bölgede Ticari Faaliyetler Başlayacak

Kuzey Park Geçici Esnaf Çarşısı’nın hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ihya ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine, barınmadan sosyal yardıma tüm alanlarda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Depremde iş yerleri hasar alan esnaflarımızın ticari faaliyetlerini sürdürmesi noktasında da kurum ve kuruluşlarımız ile kardeş belediyelerimizin destekleriylegeçici çarşılarımızın kurulumu devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Kuzey Park’a her biri 30 metrekarelik 24 prefabrik iş yeri inşa ettik. Geçici çarşımız hizmete hazır hale geldi. İnşallah esnaflarımızın da iş yerlerine taşınmasıyla bölgede ticari faaliyetler başlayacak” dedi.

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Büyükşehir Yeni Esnaf Çarşısını Hizmete Alıyor
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