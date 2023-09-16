Cajun Corner’a Kahramanmaraş’ta Yoğun İlgi Gördü

Özellikle gençler arasında büyük beğeni toplamasıyla her geçen gün bayi sayısı artan Cajun Corner kaliteli ürünleri uygun fiyatlara müşterisine sunmasıyla dikkat çekiyor.

Çıtır tavuk lezzetleri, et burgerler ve eşsiz sosları ile dikkat çeken marka Kahramanmaraş’ta fast food sektöründe hızlı yer edindi. Haydarbey mahallesindeki Dominos Pizza’nın bulunduğu Barbaros Caddesinde faaliyet gösteren Cajun Corner, menüsüyle de ilgi görüyor.

Sizlerde sipariş vermek için QR’dan https://cajuncorner.dinosoft.com.tr/Home sayfasından veya 0344 222 22 22 numarasından ve yemek uygulamalarından siparişlerinizi oluşturabilirsiniz.