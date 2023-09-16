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Cajun Corner’a Kahramanmaraş’ta Yoğun İlgi Gördü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde geçtiğimiz ay açılışı gerçekleştirilen Cajun Corner menüsüyle yoğun ilgi gördü.

Cajun Corner’a Kahramanmaraş’ta Yoğun İlgi Gördü

Cajun Corner’a Kahramanmaraş’ta Yoğun İlgi Gördü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde geçtiğimiz ay açılışı gerçekleştirilen Cajun Corner menüsüyle yoğun ilgi gördü.

16 Eylül 2023 Cumartesi 14:15

Özellikle gençler arasında büyük beğeni toplamasıyla her geçen gün bayi sayısı artan Cajun Corner kaliteli ürünleri uygun fiyatlara müşterisine sunmasıyla dikkat çekiyor.

Çıtır tavuk lezzetleri, et burgerler ve eşsiz sosları ile dikkat çeken marka Kahramanmaraş’ta fast food sektöründe hızlı yer edindi. Haydarbey mahallesindeki Dominos Pizza’nın bulunduğu Barbaros Caddesinde faaliyet gösteren Cajun Corner, menüsüyle de ilgi görüyor.

Sizlerde sipariş vermek için QR’dan https://cajuncorner.dinosoft.com.tr/Home sayfasından veya 0344 222 22 22 numarasından ve yemek uygulamalarından siparişlerinizi oluşturabilirsiniz.

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Cajun Corner’a Kahramanmaraş’ta Yoğun İlgi Gördü
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