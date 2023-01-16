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Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi

Büyükşehir Belediyesi, 16 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan Akademisyen – Yazar Canan Olpak Koç ile Berdücesi Söyleşileri etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi

Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi

Büyükşehir Belediyesi, 16 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan Akademisyen – Yazar Canan Olpak Koç ile Berdücesi Söyleşileri etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

16 Ocak 2023 Pazartesi 14:51

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında 16 Ocak Pazartesi günü (bugün) Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Canan Olpak Koç ile Berdücesi Söyleşileri etkinliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılana açıklamada, “Bugün Doç. Dr. Canan Olpak Koç’un katılımıyla düzenlenmesi planlanan ‘Edebiyat İtibarın Neresinde’ konulu söyleşi etkinliği, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi
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