Canan Olpak Koç Söyleşisi İleri Bir Tarihe Ertelendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında 16 Ocak Pazartesi günü (bugün) Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Canan Olpak Koç ile Berdücesi Söyleşileri etkinliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılana açıklamada, “Bugün Doç. Dr. Canan Olpak Koç’un katılımıyla düzenlenmesi planlanan ‘Edebiyat İtibarın Neresinde’ konulu söyleşi etkinliği, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” ifadelerine yer verildi.