Çetinkaya, Bayramda Çalışan Çiftçileri Unutmadı

Çiftçilerle yakından ilgilenen Çetinkaya, bayram münasebetiyle şeker ikramında bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününe denk gelen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Kahramanmaraş çiftçisine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehrin birçok noktasındaki tarım arazilerine giden Başkan Çetinkaya ve yönetimi, çiftçilerin hem Ramazan Bayramlarını hem de Çiftçiler Günü’nü kutladı. Bayram dolayısıyla çiftçilere şekere ve kolonya ikramında bulunan Çetinkaya, çiftçinin emeğinin kutsal olduğunu vurguladı.

“ÇİFTÇİLERİMİZ BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN HATIRLANMALI”

Çiftçilerin yalnızca 14 Mayıs’ta değil her gün hatırlanması gerektiğini belirten Çetinkaya, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bugün Ramazan Bayramı’nın 2’nci günü. Aynı zamanda da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Bizde Ziraat Odası olarak arazide çalışan çitçilerimizi ve tarım işçilerimizi ziyaret ettik. Dünya Çiftçiler Günü alın terinin çiftçimizin nur yüzüne yansıdığı bir gün. Çiftçilerimiz yalnızca 14 Mayıs’ta değil her gün hatırlamalıyız. Pandemi döneminde üretimin ve tarımın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Tabii çiftçimiz üretmezse Türkiye aç kalır. Çiftçimizin üretebilmesi içinde ürününün para etmesi gerekiyor. Ümit ediyoruz ki 2021 yılı çiftçimizin alın terinin, emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olur. Yeniden 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum.”