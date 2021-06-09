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Cevizli Park Açıldı

Yeni sezon açılışını yaparak vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Cevizli Park’ı ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, doğayla iç içe güzel bir ortamda hizmet verildiğini kaydetti.

Cevizli Park Açıldı

Cevizli Park Açıldı

Yeni sezon açılışını yaparak vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Cevizli Park’ı ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, doğayla iç içe güzel bir ortamda hizmet verildiğini kaydetti.

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:29
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Cevizli Park’a gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Okay, vatandaşların hizmetten memnun olduğunu vurguladı. Her yıl yoğun bir ilgiyle yaz aylarında hizmet veren Cevizli Parkı’n bu yıl Pandeminin de imkan vermesiyle sonbahara kadar süreceğini ifade etti.
Cevizli Park ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimizde bu alanımızı park olarak düzenledik. Vatandaşlarımızın bu alandan maksimum faydalanması içinde çay bahçesini hizmete sunduk. Bu ortam ve burada sunulan hizmetler vatandaşlarımızın bu alanı çok sevmesini sağladı. Her yıl yoğun bir ilgiyle tesisimiz sezonu tamamlıyor. Bu yıl da hizmet kalitemizi artırarak vatandaşlarımıza hizmet vermeyi hedefliyoruz. Pazartesi gününden itibaren Cevizli Parkımız vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Bugün burada vatandaşlarımızla hasbihal etme imkanı da bulduk. Onlar da buradaki hizmetten ve ortamdan gayet memnunlar. Vatandaşlarımızın bu gibi tesislerden istifade etmesi adına yeni çalışmalarımız var. Onları da önümüzdeki süreçte paylaşacağız.”

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