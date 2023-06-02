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CHP'de Baba - Oğulun Koltuk Savaşı

CHP'de kurultay takvimi henüz netleşmeden koltuk savaşı zirve yaptı. Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi.

CHP'de Baba - Oğulun Koltuk Savaşı

CHP'de Baba - Oğulun Koltuk Savaşı

CHP'de kurultay takvimi henüz netleşmeden koltuk savaşı zirve yaptı. Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 40 il başkanı ve milletvekili aday listelerinden dışlanan isimlerden destek aldığı iddia edildi.

02 Haziran 2023 Cuma 13:49

İmamoğlu'na "evladım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise belediye başkanlarını yanına çekerek rakibini yalnızlaştırma politikası yürüteceği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun özellikle yaklaşan yerel seçimleri koz olarak kullanıp belediye başkan adaylığına talip olan isimleri kendi tarafına çekeceği iddia ediliyor. "İstifa" seslerinin yükseldiği bu süreçten hasarsız çıkabilmek için kurultay takvimini yerel seçim sonrasına sarkıtmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki baskısını artırarak İmamoğlu'na yönelik desteği kırmaya çalışması bekleniyor.

28 Mayıs hezimeti sonrası istifası beklenen Kılıçdaroğlu, seçim gecesi "Gitmiyorum, buradayım" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu'na ilk isyan bayrağını açan isim Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan'ın, "İstifa et" çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun "Evladım" dediği İmamoğlu da "değişim" mesajı verdi. CHP'nin ağır toplarından olan Akif Hamzaçebi de Kılıçdaroğlu'nu başarısızlıkla suçlayarak, Meclis'teki koltuk sayılarının 2011'in bile altına düştüğünü hatırlattı. SABAH'a konuşan CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek "acil olağanüstü kurultay" çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
CHPde Baba - Oğulun Koltuk Savaşı
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