CHP İl kadın kollarından kadın cinayetlerine yönelik basın açıklaması

BOŞANAN KADINLARI SAPKIN HAYATLAR YAŞAMAKLA suçlayanlar,

BOŞANMALARINI ne pahasına olursa olsun ENGELLEMEK İÇİN Meclis’te komisyonlar kuranlar,

AİLELERİ PARÇALATMAYACAĞIZ diye dört bir yerden açıklamalar yaptıranlar,

NAFAKAYI KALDIRMAK İÇİN yasa hazırlıkları yapanlar,

Şiddete ilişkin koruma kararları almamızı sağlayan

6284 SAYILI YASAYI KALDIRMAK İSTEYENLER,

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN DEVLETİN İMZASINI ÇEKMESİ İÇİN UĞRAŞANLAR,

ÖLDÜRENİ DEĞİL, ÖLENİ SUÇLAYANLAR,

KATİLLERİ, yargılamadan,

hak ettikleri en ağır cezaları vermeden,

TOPLUM İÇİNE BIRAKANLAR

KATLEDİLEN KIZ KARDEŞLERİMİZİN

CİNAYETLERİNİN SORUMLUSUDUR.

Haftalardır, aylardır, yıllardır

"YASALAR ETKİLİ UYGULANMIYOR,

ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI ACİL ÖNLEM PLANI YAPILMALI" diyoruz;

ancak tüm bu çağrılarımıza kulak tıkayan sizler;

bizim için hayati öneme sahip

İstanbul Sözleşmesini tartışmaya açıyorsunuz.

Oysa İstanbul Sözleşmesi, hukuki güvencemizdir.

İstanbul Sözleşmesini hedef alıp

Sözleşmeden çekileceğini söylemek

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TEŞVİKTİR.

Biz kadınların SUSMAYA, İTAAT ETMEYE,

BİRBİRİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYA,

ŞİDDETLE YAŞAMAYA ya da

CANIMIZDAN OLMAYA hiç niyetimiz yok!

Bilin istiyoruz:

BİZ YASTA DEĞİL, İSYANDAYIZ!

Evimizdeki, iş yerimizdeki,

memleketimizdeki tüm kadın düşmanları ile

YAŞAMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ.

Örgütlenerek,

birbirimize kenetlenerek,

yaşamı elinden alınmış katledilmiş kız kardeşlerimizin gülüşünü yüzümüze yerleştirerek mücadele edeceğiz.

KADINLARIN KANI İLE YAZILMIŞ VE KAZANILMIŞ

HİÇBİR HAKKIMIZDAN BİZİ MAHRUM BIRAKAMAYACAKSINIZ.

Cumhuriyetle kazandığımız haklarımızı

kısıtlayan zihniyete, birlikte karşı koyacağız.

CUMHURİYET BİR KADIN DEVRİMİDİR,

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ TARTIŞMAYA AÇMAK

CUMHURİYET DEĞERLERİNİ TARTIŞMAYA AÇMAKTIR.

Hangi görüşten, düşünceden, etnik kimlikten,

kültürden olursa olsun

toplumun her kesiminden kadınların

yaşaması, söz sahibi olması için

mücadele etmeye devam edeceğiz.

BİZ KADINLAR İSYANIMIZLA BÜYÜYÜP,

KARARLILIĞIMIZLA KAZANACAĞIZ.

“KADIN GÜLÜŞLERİMİZİ” esir almanıza izin vermeyeceğiz.

BİZ; KADINIZ!

VARIZ! EŞİTİZ!

HAKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ.

BİZ KADINIZ, DİRENİŞİN TA KENDİSİYİZ.

Yineliyoruz;

Kadın örgütlerini ve İstanbul sözleşmesini hedef gösterenler, ÖLDÜRÜLEN TÜM KADINLARIN KATİLİDİR.

Kadınların hayatını kendi siyasi çıkarlarınız için

malzeme yapamazsınız.

Hayatımız sizin oyuncağınız değil.

Hepinizden hesap soracağız.

Kadınların

'ÖLMEK İSTEMİYORUM',

'ÖLMEDEN KORUYUN BENİ',

'BENİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MI TUTUKLAYACAKSINIZ' çığlıklarının yükselmediği bir hayatı kuracağız!

YAN YANA GELEREK,

DAYANIŞARAK,

YILMAYARAK,

MÜCADELE EDEREK KAZANACAĞIZ.

Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar,

tam eşitlik sağlanana kadar

meydanlarda olmaya devam edeceğiz!!

YAŞASIN KADINLAR!

YAŞASIN MÜCADELEMİZ!!!