CHP ilçe başkanı Ateş ve yönetiminden MİYABB’a ziyaret!

Ünal “Gazetecilik, halkın doğruyu öğrenmesini ve anlamasını sağlayan en önemli meslektir. Maalesef, mevcut iktidar gazetecileri hapis korkusu ile bastırmaya çalışmaktadır. İktidarın dezenformasyon yasası ile özgür basını ortadan kaldırdığı bir gerçektir. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, ülkemizde basın özgürlüğü kalmamıştır. iktidar ‘tek sesli ve yandaş’ bir medya oluşturabilmek için özgür basına dezenformasyon yasası ile müdahale etmektedir. Kendinden olmayan tüm basın ve medya kuruluşlarını kapatmış ya da kapatmakla tehdit etmiştir. Siyasal iktidarların ve "güçlülerin medyası" olmaktan vazgeçmesi gereken basın; demokrasilerde çok önemli bir güç olduğunu bilmektedir ve bunu hatırlamak gazetecilerin kendi görevidir. Bu anlamda korkmadan yazan, halkın haber alma özgürlüğünü düşünen tüm gazeteciler, bizler için kamu görevlisidir. Korkmayan, kalemini satmayan tüm gazetecilerimize selam olsun!" bu vesile ile Kahramanmaraş medyası ve Miyabb Genel Başkanı Ebru Sema Akkurt ve yönetimine başarılar diliyor bu anlamlı günü kutluyorum.” dedi.