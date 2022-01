CHP Kahramanmaraş’ta zamları battaniyelerle protesto etti

Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri önünde bir araya gelen partililer, ellerindeki gaz lambalarıyla zamlara tepki gösterdi.

“Bu millet kendi aklıyla dalga geçilmesini hiç sevmez”

Burada açıklama yapan ve uygulanan zamanların acilen çekilmesi konusunda sorumlulara çağrıda bulunan CHP İL Başkanı Esat Şengül, “Evet, biz bugün buraya AK Parti’nin 21. tarife güncelleme etkinlikleri kapsamında gelmiş bulunmaktayız. Dile kolay 20 yıldır her yılbaşında millete yeni yıl hediyesi sunar gibi zam yağdırıyorlar. Erken saatlerde burada bulunuyoruz. Bu saatlerde anneler çocuklarını okula gönderiyor. Bu saatte bile elektrik yanarken, elektriğe yüzde 127 zam gelmiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla bu millet her şeyi kaldırabilecek kudrete sahip. Çünkü bu millet vatanını sever, devletini sever, bayrağını sever. Dolayısıyla bu millet büyük mücadelelerden, büyük bedeller ödeyerek bugüne gelmiştir. Ama bu millet bir tek şeyi sevmez. Bu millet kendi aklıyla dalga geçilmesini hiç sevmez. Bugün yaptığınız milletin aklıyla dalga geçmektir. Asgari ücrete sözde zam yaparken, basın toplantılarıyla şaşalarla bunu kutlarken, bugün yaptığınız zamlardan hiçbiriniz sahne alamıyorsunuz, utanmıyorsunuz da. Bu zammın bir anlamı var. Daha güzel bir ifadeyle bir ay önce evine 100 lira fatura gelen bir aile bundan sonra 225 lira fatura ödemek durumunda kalacak. Dolayısıyla garip millete yazık ettiniz. Sizler saraylarınız da, yatlarınız da, katlarınızda otururken tabi fatura ödemiyorsunuz ki, böyle bir derdiniz olsun. Yada her biriniz bir kurumdan 5 tane farklı maaş aldığınız için faturalar gözünüze görünmüyor. Oysa millet farklı zaruret içerisinde. EPDK başta olmak üzere sorumluların hepsini sorumlu davranarak bu zamları acilen, ivedilikle çekmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyoruz. Bu vesileyle yılbaşında yapılan zamları CHP örgütleri olarak milletimiz adına protesto ediyoruz. Ve biran önce kaldırın diyoruz. Eğer bunları kaldırmazsanız önümüze konulacak ilk sandıkta bu millet sizi kaldıracaktır hiç şüpheniz olmasın” dedi.