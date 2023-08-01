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CHP'li Tanal, Akbelen'de kahraman Türk Jandarmasına eşkıya dedi!

Şanlıurfa CHP Milletvekili Mahmut Tanal 'ı şiddetle kınıyorum. Milletvekilliği düşürülmesi ve hakkında soruşturma açılmasını temenni ederim...

CHP'li Tanal, Akbelen'de kahraman Türk Jandarmasına eşkıya dedi!

CHP'li Tanal, Akbelen'de kahraman Türk Jandarmasına eşkıya dedi!

Şanlıurfa CHP Milletvekili Mahmut Tanal 'ı şiddetle kınıyorum. Milletvekilliği düşürülmesi ve hakkında soruşturma açılmasını temenni ederim...

01 Ağustos 2023 Salı 15:29

Akbelen'de yaptıklarıyla haddini aşan CHP'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

CHP’li Mahmut Tanal, bölgede GBT kontrolü yapan jandarma personeline 'eşkıya' deyip hakaret etti. Mehmetçik'in elindeki belgeyi almak isteyen Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Bu durum Akbelen'de meselenin ağaç olmadığını ve CHP'nin kirli siyasetini bir kez daha açık etti.

İçişleri Bakanlığı, jandarma personeline 'eşkıya' diyerek hakaret eden CHP'li Mahmut Tanal hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir." denildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.

Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
CHPli TanalAkbelende Kahraman Türk Jandarmasına Eşkıya Dedi!
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