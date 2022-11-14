CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş’in Sayaç Yalanı

Açıklamasında “o zaman düzeltme yapmak gerekir” ifadelerini de kullanan Ateş, geçen süre zarfında hiçbir açıklama yapmadı.

CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ilgili iddialarda bulunmuştu.

Ateş, KASKİ’nin taktığı saatin aynısını daha ucuza aldığını belirterek, kuruma yüklenmişti.

Bunun üzerine kendisine ulaşan bir gazetecinin soruları üzerine Ateş, elindeki saatin ise aynı marka olmadığını itiraf etti.

“Ben aynı saati aldım diye söylemedim” diyen CHP’li Ateş, “Düzeltme yapmak gerekir” ifadelerini de kullandı ancak geçen süre zarfında hiçbir düzeltmede bulunmadı.

Aynı Saat Demedim!

Gazeteci’nin “Aldığınız saate bakabilir miyim?” sorusu üzerine CHP’li Ünal Ateş, “Ben onun fotoğrafını çekmedim daha doğrusu biz onu satın almadık, gittik adamdan rica ettik, açıklama yapacağız dedik” diyor.

Yine Gazetecinin “Siz Büyükşehir Belediyesi 235 Liralık saati vatandaşa 590 liraya satıyor. İşte ben aldım, onların taktığı saat 230 lira dediniz ya, ben olayın o tarafındayım” sorusu üzerine Ateş, “Ben aynı saati aldım diye söylemedim. Videoda kelime hatası yapmış olabilir. Ben bir bakayım ona eğer olmazsa düzeltiriz o kısmı” ifadelerini kullanıyor.