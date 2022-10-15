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CHP’li Şengül, Hükümete Yüklendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Esat Şengül, TBMM’de başlayan yasama yılında ele anılan gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’li Şengül, Hükümete Yüklendi

CHP’li Şengül, Hükümete Yüklendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Esat Şengül, TBMM’de başlayan yasama yılında ele anılan gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15 Ekim 2022 Cumartesi 12:43

Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan parti binası önünde açıklama yapan Başkan Şengül, “Saray iktidarı, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son yasama yılını bir sansür ve otosansür yasası ile açtı.

Ülkemizde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken; demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız. Bu sansür yasasının, seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde mecliste kabul edilmesi, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. İktidarın, 40 maddelik bu yasayla, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır. Öyle ki, yasanın 29. maddesiyle, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu’ diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Muğlak ve ucu açık ifadelerle, Saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirleme yetkisi verilmiştir. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler, ‘dezenformasyon’ olarak yaftalayabilecektir. Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır, hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder” sorusunun yanıtı ise yasa metninde yoktur. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı, Saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır” dedi.

Son Güncelleme: 15.10.2022 16:44
Anahtar Kelimeler:
Hükümete YüklendiCHP’li Şengül
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