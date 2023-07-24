Çocuklar Yaz Tatilini KAMEK’te Değerlendiriyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin; vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine destek olmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için hayata geçirdiği Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursu’nda (KAMEK) yeni dönem eğitimleri devam ediyor. Farklı yaş grubundan toplam bin 39 kursiyerin katılım sağladığı KAMEK’te 28 farklı branşta ücretsiz eğitimler sürerken en çok ilgi gören kurslardan birisi de Akıl ve Zekâ Oyunları oldu. Zahide Balıbay eğitmenliğinde gerçekleştirilen kursta verilen eğitimlerle çocukların; strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, görsel ve uzamsal düşünme, konsantrasyon ve bellek alanlarında gelişim gibi pek çok konuda kendini geliştirmesi hedefleniyor. Çocuklar; bölgesel su doku, sihirli piramit, dokuztaş, kapsül, kakuro, mantık karesi, tangram ve tetromino gibi akıl ve zekâ oyunlarıyla bir yandan kişisel gelişimlerine katkı sağlarken bir yandan da sosyalleşiyor ve zamanı verimli bir şekilde değerlendiriyor. KAMEK’in Akıl ve Zekâ Oyunları kursunda verilen eğitimlerle çocukların düşünce-duygu-davranış dengesini koruyarak yüksek performans ile beyinlerinin sağlıklı çalışması; sabır, sebat, kararlılık, sevgi ve paylaşım gibi değerleri de oyun oynayarak öğrenmeleri hedefleniyor.