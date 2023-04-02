Deprem Bölgesinde Görev Yapan Gazetecilerden Çağrı

Şirin, açıklamasında şunları kaydetti: “Dezenformasyonla Mücadele Yasası kapsamında çıkartılan Yeni İnternet Yönetmeliği'nin büyük bölümü 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) resmi ilan almak isteyen internet haber sitelerine asgari 6 sigortalı çalıştırma ve resmi reklam almak isteyen internet haber sitelerine de asgari 2 sigortalı şartı getirilmiştir. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay başta olmak üzere toplam 11 il'de asrın felaketi yaşanmış olup, bu felaketten internet medyası da çok olumsuz etkilenmiştir. Birçok yayıncının ailesinde ve yakınlarında can kayıpları olmuş, büro ve evleri yıkılarak zarar görmüştür. İnternet haber siteleri de ayakta kalabilme ve yaşam savaşı vermektedir. Ancak 1 Nisan'da yürürlüğe giren şartlar şu aşamada internet medyasını çok olumsuz etkileyerek bitirecektir. Bu nedenle deprem mücbir sebep kabul edilerek, depremin etkilediği 11 ilde bulunan ve daha önce yönetmelik gereği savcılığa ‘mevkute beyannamesini’ veren internet haber sitelerinin yeniden ayağa kalkabilmesi için yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 yıl süre ile ertelenmelidir. Bu ise ya Basın İlan Kurumu (BİK) yönetim ya da genel kurul kararı ile (eğer bu yöntem mümkün değilse) ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mümkündür. İnternet Haber siteleri olarak devlet büyüklerimizden ilgi ve destek bekliyoruz. Hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız inşallah. Bu vesile ile depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.”