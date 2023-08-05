Depremden etkilenen çocuklara tiyatro etkinliği düzenlendi!

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkmak, yüzlerini güldürmek ve sosyalleşmelerine katkı sunmak toplumsal sorumluluktur” dedi.

Bölgemizde 6 Şubat’ta meydana gelen ve yüreklerde derin yaralar açan depremden, en çok çocukların etkilendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözünü anımsattı.

Küçük Kara Balığın büyük cesaret ve öğrenme arzusu ile bulunduğu çevreden uzaklaşarak yeni yerler keşfetme hikayesinin anlatıldığı ve Nurdağı İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi ile İslahiye Yaşam Alanı 2’de bulunan çocuk atölyesinde sergilenen tiyatro oyunu çocuklar tarafından çok beğenildi.

Oyuna; Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Melike Serttaş ve Mehmet Efe Palacı, 3’üncü sınıf öğrencisi Ayşegül Sak, 2’nci sınıf öğrencisi Ramazan Yazgan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Bedriye Cengiz ve Okyanus Emine Çelik, 3’üncü sınıf öğrencisi Fatma Gün, 2’nci sınıf öğrencisi Çiğdem Nur Yıldızhan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı 2’nci sınıf öğrencisi Muhammed Yıldırım ve Ahmet Alperen Demir katkı sundu.

SANKO Üniversitesi sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro oyunu, Adıyaman’da depremden etkilenen çocuklar için SANKO Tekstil İşletmeleri Adıyaman konferans salonunda da gerçekleştirildi.

GAZİANTEP TOMURCUKLARI PROJESİ

SANKO Üniversitesi tarafından bölge merkezli depremin ardından Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle depremden etkilenen çocuklara yönelik “Gaziantep Tomurcukları Projesi” hayata geçirilmişti.

Gaziantep’te depremden etkilenen çocuklara yönelik geliştirilen projeyle, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar ile tedavi altında olan ebeveynlerinin yanında refakatçi olarak kalan çocukların belirlenmesi, çocukların sağlık, eğitim ve psikososyal açıdan değerlendirilerek desteklenmesi hedeflenmektedir.