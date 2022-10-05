Dernek Başkanı Sarı’dan Başkan Güngör’e Teşekkür Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı’yı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güngör, “Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı’yı misafir ettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Desteklerimizle gerçekleşen Geleneksel Balık Festivalimizi her yıl daha da geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Sektöre emek veren tüm temsilcilere teşekkür ediyorum” dedi. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı ise, “Kahramanmaraş 3. Geleneksel Balık Festivali’ne katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ziyaretinde bulunduk. Desteklerinden ve nazik kabullerinden dolayı Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.