Diriliş Sanat Merkezi’nde Kayıtlar Başladı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez hayata geçirilen Diriliş Sanat Merkezi’nde ön kayıtlar başladı. Dedeoğlu Konağı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimlere 21 Ekim Cuma gününe kadar Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabilecek.