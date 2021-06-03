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Doğal Yaşam Parkı Kapılarını Yeniden Açtı

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşiltepe mahallesinde bulunan Doğal Yaşam ve Mesire alanı pandemi de normalleşme dönemine geçilmesiyle kapılarını vatandaşlara yeniden açtı.

Doğal Yaşam Parkı Kapılarını Yeniden Açtı

Doğal Yaşam Parkı Kapılarını Yeniden Açtı

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşiltepe mahallesinde bulunan Doğal Yaşam ve Mesire alanı pandemi de normalleşme dönemine geçilmesiyle kapılarını vatandaşlara yeniden açtı.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:50
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Pandemi kuralları çerçevesinde hizmete yeniden başlayan Doğal Yaşam Parkı’nda pandemi ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Pandemi de kısmi kapanma ve tam kapanmanın ardından normalleşme sürecine geçildi. Bu süreç ile birlikte açık alanların önemi bir kat daha artarken, pandemi sürecinde hizmeti durdurulan mesire alanları da kapılarını yeniden açtı. Açıldığı günden bu yana Kahramanmaraş’ın en gözde mekanlarından biri haline gelen Dulkadiroğlu Belediyesi Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, tüm hazırlıklarını yaparak kapılarını açtı. Pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşları ağırlayacak olan mesire alanında, semaver ve mangal yakmanın yasak olduğunun altı çizildi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni sürecin hayırlı olmasını diledi. Gerekli tedbirleri alarak tablonun kötüye gitmemesi adına gerekeni yapacaklarını aktaran Başkan Okay, açılan tesislere gelen vatandaşların bu konuda hassas olmasını rica etti.
Pandemi sürecinin gevşemeyi kabul etmediğini ifade eden Başkan Okay, şunları aktardı: “Çok şükür sıkı bir dönemin ardından daha rahat ve huzurlu günlere kavuştuk. Bu tablonun böyle devam etmesi adına bizler üzerimize düşeni yapacağız. Bu noktada vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. Vatandaşlarımızın ilgiyle beklediği tesislerimizi tek tek hizmete açıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Doğal Yaşam Parkımızdı. Pandemi kuralları çerçevesinde bu tesisimiz de hizmete başlıyor. Ziyaretçilerimizin kurallara uyması son derece önemlidir. İnşallah devletimizin gücü, vatandaşlımızın sabrıyla bu süreci atlatacağız. Açık alanlar bu süreçte çok önemlidir. Bu alanlardan mahrum kalmamak adına elimizden geleni yapmalıyız.”

Son Güncelleme: 03.06.2021 18:52
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