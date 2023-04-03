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Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Ekmek Üretim Tesisi

Dulkadiroğlu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek üretimine başladı. Belediye Başkanı Necati Okay, ekmek üretim tesisinin günlük 19 bin adet üretim kapasitesi olduğunu belirtti.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Ekmek Üretim Tesisi

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Ekmek Üretim Tesisi

Dulkadiroğlu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek üretimine başladı. Belediye Başkanı Necati Okay, ekmek üretim tesisinin günlük 19 bin adet üretim kapasitesi olduğunu belirtti.

03 Nisan 2023 Pazartesi 13:44

Asrın felaketinin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama adına birçok çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, ücretsiz ekmek dağıtımı için üretime başladı. Vatandaşların ekmek ihtiyacı için tesis kuran Dulkadiroğlu Belediyesi, günlük 19 bin ekmek üretim kapasitesiyle hizmete başladı.

Tesisi ziyaret eden Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, şunları söyledi: “Büyük felaketin ardından yaraları sarma adına birçok çalışma yaptık. Vatandaşlarımızın hiçbir konuda mağduriyet yaşamaması adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Ramazan ayı dolayısıyla ekmek ihtiyacı olduğunu gördük. Bunun için de bir tesis oluşturduk. Bu tesisimizde şuan günlük 19 bin adet ekmek üretiliyor. Bu ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Her mahallemizde çeşitli kurum ve STK’lar tarafından yemek dağıtımı yapılıyor. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak biz de hem Kamu Külliyesi önünde, hem de farklı mahallemizde bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayının bereketiyle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Ekmek Üretim Tesisi
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