Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı bayrama hazırlanıyor!

Yeşil alan ve parkların düzenlenmesi ile ilgili kapsamlı bir çalışma başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı’nda bakım yaptı. Bakım çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu’nun doğal güzelliklerine dikkat çekti.

Bu doğal güzellikleri koruma ve kollama adına yaptıkları çalışmaları ifade eden Başkan Akpınar, ilçede bulunan tüm yeşil alanların kapsamlı bir çalışmayla yenileneceğini söyledi.

Doğal Yaşam Parkı’nın da bu kapsamda yenilendiğini belirten Başkan Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ekiplerimiz, hem vatandaşlarımızın hem de parkımızdaki doğal yaşamın huzur ve mutluluğu için kolları sıvadı. Doğal Yaşam Parkı’mızda yürüyüş yolları düzenlendi, yeşil alanlar temizlendi, sosyal alanların bakımları yapıldı, boya ve tamirat çalışmaları yapıldı, bitki ile çiçeklerin bakımı yapıldı. Amacımız, bayram boyunca hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin sevdikleriyle birlikte keyifli zaman geçirebileceği ferah ve huzur dolu bir ortam oluşturmaktır."

Başkan Akpınar, sözlerini tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı: “Bayramın barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”