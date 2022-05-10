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Dulkadiroğlu’nda İlköğretim Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi

Trafik haftası dolayısıyla Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile iş birliği yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, ilköğretim öğrencilerine trafik eğitim parkında uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Dulkadiroğlu’nda İlköğretim Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi

Dulkadiroğlu’nda İlköğretim Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi

Trafik haftası dolayısıyla Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile iş birliği yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, ilköğretim öğrencilerine trafik eğitim parkında uygulamalı trafik eğitimi verdi.

10 Mayıs 2022 Salı 15:50
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Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Bahçelievler mahallesinde bulunan Trafik Eğitim Parkı, trafik haftası dolayısıyla yoğun mesaisine başladı. İlçe genelinden ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerini trafik eğitim parkına taşıyan Dulkadiroğlu Belediyesi, öğrencilere trafik eğitimini uygulamalı olarak aktardı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte öğrenciler trafik kurallarını park içerisinde bulunan canlı simülasyonlarla tecrübe etti.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, öğrencilerin trafik eğitimine olan ilgisinden bahsetti. Her öğrencinin gelecekte bir sürücü adayı olduğunu hatırlatan Başkan Okay, kuralları şimdiden öğrenmelerinin daha sağlıklı bir trafik akışı için önemli olduğunu kaydetti.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Belediyemize ait olan trafik eğitim parkını yenileyerek hizmete sunduk. Şuanda trafik haftası dolayısıyla burada çeşitli eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin önemine değinmek istiyorum. Buraya gelen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri trafik kurallarını uygulamalı olarak deneyimleyebiliyorlar. Bu onlara sosyal hayatlarında büyük kolaylıklar ve kazanımlar sağlayacak. Ayrıca bu yavrularımız birer sürücü adayıdır. Onların trafik kurallarını şimdiden öğrenmeleri çok önemlidir. Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu kural hatalarından kaynaklanıyor. Gelecek nesillerimize bu kuralları doğru aktarmamız son derece önemlidir. Bu hususta İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz de bizlere destek oluyor. Ben tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum.”

Son Güncelleme: 10.05.2022 18:31
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Dulkadiroğlu’nda İlköğretim Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
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