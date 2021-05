Dulkadiroğlu’nda Sosyal Tesisler Bir Bir Tamamlanıyor

Daha önce okul olarak kullanılan binayı sosyal tesis haline getiren Dulkadiroğlu Belediyesi, tesis içerisinde etüt salonu ve kütüphane olarak kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.



Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgenin sosyal tesis bakımından zenginleşmesi için çaba harcadıklarını kaydetti. Bu kapsamda daha birçok çalışma yaptıklarının altını çizen Başkan Okay, daha önce okul olarak kullanılan ve öğrenci sayısı dolayısıyla uzun yıllardır atıl olarak kalan binaları da dönüştürdüklerini hatırlattı. Bu binaların sosyal tesis olarak kullanılacağını ifade eden Başkan Okay, şunları dile getirdi: “Daha önce okul olarak kullanılan ama öğrenci sayıları dolayısıyla şuanda kullanılmayan binalar hakkında çalışma yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle konuşarak bu binaları değerlendirmek adına çalışma yaptık. Bizim sosyal tesis projelerimiz çok amaçlı kullanılmaktadır. Bu amaçlar içerisinde bölgede yaşayan öğrenci kardeşlerimizin eğitimleri de düşünülmektedir. Sosyal tesislerimiz kurs merkezi, etüt merkezi ve kütüphane olarak da hizmet verecek şekilde planlanmaktadır. Yenipınar mahallemizde dönüştürdüğümüz sosyal tesisimizde bu amaçla vatandaşlarımıza hizmet edecek.”